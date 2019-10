Los padres de Alejandra, que necesita un monitor escolar, presentan más de 50.000 firmas ante la Junta La familia de esta pequeña lojeña, con hemiparexia izquierda a raíz de un agresivo tumor cerebral, sigue recogiendo firmas en change.org a la espera de que se dé solución desde la Consejería de Educación NOELIA J.G. Loja Jueves, 17 octubre 2019, 18:13

La familia de Alejandra, una niña lojeña de 3 años con serios problemas de movilidad, aún espera que la Consejería de Educación envíe el monitor escolar que su hija necesita al Colegio Rural Monte Hacho, en Ventorros de La Laguna. Alejandra tiene una hemiparexia izquierda -pérdida de fuerza y movilidad- a raíz del agresivo tumor cerebral del que afortunadamente se recupera, pero su familia -con su madre, Mª del Mar Lucena, a la cabeza- ha presentado hoy más de 50.000 firmas ante la Junta de Andalucía, acompañado por otros padres, los de Laura, que, con una edad similar a la de Alejandra y 'Piel de Mariposa', necesita otro monitor escolar en su centro, en otro municipio andaluz.

Según la madre de Alejandra, se siguen recogiendo firmas en la plataforma change.org, donde ya se acumulan más de 65.000 rúbricas para respaldar una petición tan justa como necesaria. Cabe recordar que, pese a que los padres de Alejandra iniciaron los trámites para que la pequeña tuviera el monitor que le corresponde en junio, la administración -la Consejería de Educación de la Junta- no ha solucionado este caso. «Tiene un 69% de discapacidad, ya que por su tumor perdió la movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. Mi hija tiene casi 4 años pero se mueve como un bebé que está empezando a andar. Necesita ayuda para levantarse de la silla, para ir al baño o para salir al patio a jugar», comentaba Mª del Mar días atrás, cuando comenzó una petición que está recibiendo multitud de apoyos.

Alejandra, de tres años y nueve meses, cursa primero de Infantil en el Colegio Rural Monte Hacho de Ventorros de La Laguna, una pedanía lojeña donde las clases están agrupadas. Pero Alejandra sigue necesitando una atención por sus problemas de movilidad, porque cuando comenzó el curso -en su caso el 30 de septiembre- su realidad no constaba aún en el programa educativo de la Junta de Andalucía, Séneca, no estaba valorada y para Educación no había ningún niño con Necesidades Especiales. Hasta el 30 de septiembre no hubo una valoración por parte de la orientadora y el médico, ya empezado el curso. Y, por ahora, no han obtenido respuesta sobre el recurso que se va a poner a disposición de Alejandra. «No nos ha recibido nadie en la Consejería», indica Mª del Mar a preguntas de Ideal.

Este es el enlace para apoyar la petición de Alejandra. https://www.change.org/p/un-tumor-cerebral-dej%C3%B3-sin-movilidad-a-mi-hija-de-3-a%C3%B1os-pedimos-un-auxiliar-en-el-cole-para-alejandra-firma-por-favor?recruiter=24893268&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&utm_term=Search%3ESAP%3EES%3EBrand%3EGeneral%3EBMM&recruited_by_id=afff5160-b649-11e3-93e7-dd8da27775d4&utm_content=starter_fb_share_content_es-es%3Av2