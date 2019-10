EN VILLANUEVA MESÍA Fin de semana de 'taxi violeta', que acompaña a los malenos a casa en los días festivos Puesto en marcha por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Villanueva Mesía, pretende «dar seguridad y tranquilidad» a los jóvenes y adolescentes en su regreso a casa N.J.G. Villanueva Mesía Viernes, 18 octubre 2019, 20:24

El 'taxi violeta' funciona hoy viernes y mañana sábado en el municipio maleno. Son tres días festivos en Villanueva Mesía y, como el pueblo se llena de visitantes y las salidas nocturnas son más prolongadas entre jóvenes y adolescentes, el área de Igualdad del Ayuntamiento ha puesto en marcha por primera vez este servicio gratuito. «Desde las 2 a las 4 de la madrugada tendrá salidas a las horas en punto y a las y media», explica la concejala, Sandra Rosales, que lamenta «que sean necesarias estas propuestas para dar seguridad y tranquilidad a los jóvenes -y principalmente a las chicas-, así como a sus familias».

Rosales, que recuerda que el servicio está disponible para mujeres y hombres, reconoce que, aunque Villanueva Mesía es un pueblo tranquilo, «las fiestas son momentos singulares, porque los vecinos están en la calle en horarios que no tienen habitualmente y porque, con la Feria del Ganado que se celebra este fin de semana, la localidad multiplica su población». La edil explica que el servicio, que saldrá desde el quiosco del parque del Genil y llevará a cada pasajero hasta la puerta de su casa, será realizado por el taxista Juanma Torres. «Notábamos esa inquietud entre los padres y madres, sobre todo de adolescentes; aunque ojalá no fuera necesario. Sería señal de que no existe esa lacra social que es la violencia sexual», comenta Rosales.