Un mercadillo de 'segunda mano' en Tiena ayudará a un refugio de animales abandonados Voluntarios del refugio Estación Esperanza de Monachil. / IDEAL Los vecinos de los pueblos de Moclín se están volcando con la iniciativa solidaria, que organiza el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas de Tiena coincidiendo con su semana cultural IDEAL PUEBLOS DE MOCLÍN Miércoles, 11 septiembre 2019, 17:45

Los vecinos de Tiena, uno de los pueblos de Moclín, están organizándose para dar una segunda oportunidad a los muchos animales abandonados que son atendidos por personas anónimas, colectivos y refugios, con los escasos medios de que disponen y toda la voluntariedad del mundo. Y lo están haciendo a través de una actividad solidaria y enmarcada en la Semana de la Cultura de esta localidad de apenas 1.000 habitantes. Se trata de un mercadillo solidario, un mercado de artículos baratos -de segunda mano y en buen estado- que cualquier persona interesada en colaborar puede hacer llegar a los diversos espacios colaboradores. Organizados por el área de Cultura del Ayuntamiento de los Pueblos de Moclín y la Comisión de Fiestas de Tiena, colaboran también las bibliotecas de Puerto Lope, Olivares y Tiena para recoger todo aquello que la gente quiera donar siempre y cuando esté en un estado de conservación que permita seguir siendo usado sin problema. «Se están recogiendo juguetes, material deportivo, mobiliario, artículos de decoración, libros, accesorios… de todo para este mercadillo, que pretende ayudar a un refugio de animales abandonados, Estación Esperanza, en Monachil», explica la concejala de Cultura, Natalia Moreno. Los organizadores de la actividad elogian «la importantísima labor que realizan las protectoras de animales, desbordadas por la cantidad de abandonos a los que tienen que hacer frente durante todo el año y especialmente en los meses de verano«.

Ayuda urgente para 180 perros

El mercadillo solidario, que tendrá lugar el 21 de septiembre en Tiena, será montado por los jóvenes voluntarios de la comisión de Fiestas de Tiena y espera recaudar lo máximo posible tanto de artículos de segundo mano para vender como dinero tras la venta de éstos. «Confiamos en la participación de la gente; los vecinos de todos los pueblos del municipio están compartiendo el evento en redes e interesados en colaborar en el mercadillo. Y, dada la cercanía de Tiena al área metropolitana y la capital, esperamos también que haya visitantes de otros puntos de la provincia que participen en una actividad de fin de semana distinta, bonita y solidaria», comenta la concejala.

Desde el refugio Estación Esperanza de Monachil no sólo animan a colaborar con la iniciativa sino que recuerdan la importancia de «educar en el respeto a los animales, concienciar contra la brutalidad del abandono animal, optar por la castración para evitar camadas no deseadas y, como no, adoptar antes que comprar», recalcan desde esta asociación, que lleva 21 años trabajando en la lucha contra el maltrato y abandono animal. En este tiempo han gestionado 7.000 adopciones de hecho. «Para hacerse idea de la magnitud de este problema sólo hay que tener en cuenta que el refugio al que se va a ayudar atiende actualmente a 180 animales, principalmente perros», subraya por su parte el alcalde de Moclín, Marco Pérez, que anima a colaborar a todo aquel que quiera echar una mano para salvar a tantos animales del abandono.

Más información sobre las formas de colaborar en la página de Facebook del Ayuntamiento de los Pueblos de Moclín.