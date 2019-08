Los 'azucarillos' feministas llegan a las cafeterías malenas

Ana Belén Rico, su hermana Eva y otras tantas mujeres están en el bar de la piscina municipal de Villanueva Mesía, establecimiento que regenta la primera de ellas. Mayores, jóvenes y hasta niñas se reúnen ante los carteles morados y las más de 100 cajas de miles de 'sobrecillos' del mismo color, que desde ahora acompañarán los desayunos o meriendas de muchos vecinos. Saben que dar visibilidad a la lucha contra la violencia de género en particular y el machismo en general es una tarea de todos. Y se hace más necesario aún en el medio rural, donde la incidencia de la violencia machista es hasta cuatro veces superior a la que se registra en el ámbito urbano, según diversos informes.

Estas mujeres participan en la campaña de sensibilización y concienciación que organiza el área de Igualdad del Ayuntamiento maleno con la colaboración de la Asociación de Mujeres 'Quiérete' y el CEIP Alamedas del Genil. Además de otras actividades para luchar contra cualquier actitud o acción machista, todas ellas están implicadas, y mucho, en una de las más recientes iniciativas enmarcadas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: los 'azucarillos' violetas.

Como ya hicieran en su día municipios como el granadino Vegas del Genil, los establecimientos hosteleros y bares de Villanueva Mesía, con poco más de 2.000 habitantes, se han llenado de sobres de azúcar con hasta 16 mensajes distintos y un objetivo muy claro: acabar con la violencia de género. Los datos dejan claro que el problema es gravísimo: 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y en julio hubo un asesinato machista cada tres días.

Por eso, los malenos y visitantes de Villanueva Mesía han comenzado a acompañar sus cafés e infusiones con 'azucarillos' feministas. «Feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y plena humanidad en mujeres y hombres»; «No es no»; «Ni una menos»; «Quiero ser libre, no valiente»; «Si amas a alguien la mayor demostración de amor es la libertad»; «Si te controla no es amor; «No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre»; «Mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá»; «Correr sin miedo y no por miedo»... Y así unos cuantas más. Son los lemas elegidos por «el grupo motor que se formó para el plan de Igualdad, para seguir desarrollando actividades y actuaciones preventivas y de concienciación», explica la concejala, Sandra Rosales. «La idea ha sido llegar al mayor número de personas posibles del municipio. Y de todas las edades», comenta la edil, que indica que los 'azucarillos' y los carteles morados se han repartido por todos los bares y pubes de la localidad.

«Es una forma más de sensibilizar y generar cambios. Para el Ayuntamiento de Villanueva Mesía la Igualdad es prioritaria y está presente de forma transversal en todo lo que se hace», comenta Rosales, cuya área ha puesto en marcha el Plan de Igualdad de este pequeño municipio del Poniente Granadino. De hecho, se realizan actividades todos los miércoles con un grupo de mujeres malenas, a las que ahora también se han comenzado a sumar hombres del pueblo. «Se trata de que tomemos conciencia todos y de que entre todos cambiemos las cosas», apuntan desde el Consistorio, satisfecho con la acogida que los 'azucarillos' feministas han tenido en los negocios del municipio. Ahora los cafés de los malenos tienen un claro mensaje contra los machistas y sus muchas formas de 'matar' a la mujer y sus libertades.