El alcalde de Huétor Tájar acusa a Junta y PP de «ponerse medallas que no les corresponden» con el segundo puente Fernando Delgado señala que la actual Consejería de Fomento «pretende hacer creer a los vecinos que han desbloqueado en 48 horas un proyecto en el que se ha trabajado durante más de 8 años» IDEAL Huétor Tájar Lunes, 30 septiembre 2019, 18:10

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y el Partido Popular están haciendo «puro teatro» desde hace meses, «para intentar hacer creer a los vecinos de Huétor Tájar que ellos desbloquearon en 48 horas desde la toma de posesión del equipo de Marifrán Carazo las obras para finalizar el segundo puente de Huétor Tájar, un proyecto en el que el Ayuntamiento ha trabajado intensamente durante más de ocho años». Así lo expresa el alcalde hueteño, Fernando Delgado, en una nota de prensa, tras las últimas acusaciones vertidas por el PP y publicadas por diversos medios.

Delgado pide al portavoz del PP hueteño, Javier Funes, «que deje de ponerse medallas que no le corresponden, al igual que la Junta de Andalucía, porque si las obras del puente se reanudaron en el mes de marzo fue gracias a las gestiones de este alcalde y este Ayuntamiento».

Las obras para finalizar el segundo puente de Huétor Tájar, que conectará el municipio con la A-92 sobre el río Genil y están a punto de finalizar, se reanudaron el pasado 4 de marzo, apenas dos días hábiles después de que el equipo de la Consejería de Fomento en Granada tomara posesión de su cargo. «Pretender hacer creer a los vecinos de Huétor Tájar que han sido ellos quienes han desbloqueado esta situación es sencillamente ridículo, y quien quiera comprobarlo que pregunte a los técnicos de la empresa adjudicataria, Lantania, que saben perfectamente que hemos dedicado decenas de reuniones y cientos de horas para arreglar esta situación», señala el alcalde.

Respecto a la acusación de Javier Funes al alcalde de no haber ejecutado los viales que unirán el puente con la autovía A92 y la circunvalación del municipio, Fernando Delgado califica el comunicado del PP de «otra tomadura de pelo más, porque esta actuación es competencia de la Junta de Andalucía y de los propietarios de los terrenos, respectivamente, y, no del Ayuntamiento, y así se lo recordamos al señor Funes en el último pleno municipal, aunque pareceque no se ha enterado todavía».

«Lo que sí ha hecho este Ayuntamiento ha sido adelantar el dinero para iniciar actuaciones como urbanizar los terrenos de la circunvalación o construir un barranco que recoja las aguas de la autovía, algo a lo que, por cierto, el señor Funes votó en contra en el pleno municipal, lo que demuestra que el puente, los accesos o la circunvalación le importan un pimiento, porque lo que busca es confrontar y confundir a los vecinos una vez más», señala el alcalde.

Historia del segundo puente

Las obras del segundo puente de Huétor Tájar se han paralizado en la última década en dos ocasiones distintas. Tras sacarse a licitación en 2008 y empezar la obra en 2009, la primera vez que se pararon las obras fue en el año 2011, debido a la crisis económica. La segunda tuvo lugar en 2017, cuando tras reanudar las obras en 2016, la empresaque había obtenido la adjudicación en 2008, Isolux-Corsan Corvian, quebró y entró en concurso de acreedores.

Los problemas internos de esta empresa provocaron un nuevo retraso en la construcción del puente, y el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía iniciaron un nuevo procedimiento para encontrar otra empresa que se hiciera cargo de la obra. Tras decenas de reuniones del alcalde con el consejero de Fomento y los directores generales de la Junta implicados, y múltiples trámites a contrarreloj, finalmente en diciembre de 2018 la Junta adjudicó esta actuación a la empresa Lantania, que actualmente trabaja en la finalización de esta infraestructura.

El segundo puente de Huétor Tájar supondrá una inversión de 7,1 millones de euros, y una vez que esté concluido, el municipio no volverá a quedarse incomunicado cuando llueve intensamente y se desborda el río Genil, como ha ocurrido varias veces en los últimos años, al anegarse el único puente de entrada al municipio. Además, los camiones pesados podrán acceder directamente a las cooperativas de espárragos desde la A-92, sin necesidad de atravesar todo el pueblo, como ocurre actualmente.

El alcalde de Huétor Tájar pide al PP y a la Junta de Andalucía «que dejen de mentir de una vez por todas, y de intentar sacar rédito político de esta infraestructura que, si vamos a disfrutar en unas semanas, desde luego no será gracias a su gestión, como ellos bien saben».