Artículo de Opinión ¡Voy con la Telefunken! «El bar estaba regentado por Manolo Requena. Dejó el rebaño de cabras por la bandeja. Decía que prefería el contacto con la gente» POR VÍCTOR AYLLÓN Huétor Tájar Domingo, 23 junio 2019, 18:56

Al pueblo llegó la tele un poco tarde, como casi todo. Eso tiene el estar enclavado en un lugar agreste y alejado, entre cerros de olivares y barrancos profundos al que se llega por una carretera estrecha y serpenteante. La del bar Central fue una de las primeras. El bar Central y el cine Central ocupaban la misma casa, un elegante edificio de rojo y ocre en cuya fachada se abrían cuatro grandes balcones que daban a la plaza como «cuatro bocas sonrientes». Al menos eso es lo que le parecían a Luis Pereda, que siempre andaba retorciendo las cosas con extrañas envolturas o transformándolas en otras que poco o nada tenían que ver con lo que nos decían los ojos. Por eso don Roberto, el maestro de Segundo Grado, le puso 'Luis, Metáforas'. Metáfora fue todo un descubrimiento para nosotros. A partir de ahí nos aficionamos a buscar palabras raras y a repartir motes por doquier. Así nacieron los de 'Fermín, el Escatológico', 'Diego, el Eximio' o 'Martín, Lipotimias'.

El bar estaba regentado por Manolo Requena. Dejó el rebaño de cabras por la bandeja. Decía que prefería el contacto con la gente. Había aprendido el oficio en la Venta del Pulgar. Las ventas eran las áreas de servicio de aquellos tiempos, y la del Pulgar tenía fama. Los turistas extranjeros comenzaban a llegar a España. En la venta paraban franceses, ingleses y alemanes enfundados en llamativas ropas de colores. Manolo, sin ser un lince, acabó por aprender palabras sueltas en inglés y en francés. Decía «oui», «yes», «thank you» o «merci» con verdadera soltura. El alemán no le entraba, decía que era un idioma tan áspero como el membrillo.

Yo ya era un zangón cuando vinieron a instalarle el aparato de televisión. Recuerdo que ese día no paraba de repetir: El negocio es el negocio. De esa manera intentaba justificarse, hacer ver a los curiosos que tan lujosa adquisición no obedecía a caprichos u ostentaciones. Se trataba de una inversión y quería dejarlo claro. Sin embargo, transcurrido un tiempo, Manolo cogió seguridad y empezó a exhibirla con orgullo. La sacaba a la terraza de verano en un carrito de formica. Manolo la empujaba abriéndose paso entre los clientes mientras voceaba: ¡Voy con la Telefunken! De esa forma se ganó el apodo de 'Manolo, el de la Telefunken'. Al principio no lo recibió de buen grado, pero con el tiempo terminaría por aceptarlo. El negocio es el negocio.

Los domingos, a la hora de Bonanza, el bar se ponía a rebosar. La sintonía de la cabecera alertaba a los parroquianos. Cada cual buscaba el mejor sitio. Un café, una horchata o un vaso de gaseosa daban derecho a pasar la tarde frente al televisor. Si retransmitían una corrida de toros o un partido de fútbol los vecinos de la plaza se acercaban con sus sillas de anea a presenciar el espectáculo. Y Manolo se sentía como un rey: ¡Voy con la Telefunken!