En defensa de los animales Artículo de Opinión «Ser animalista no se trata de poner a los animales en el centro de todo ni de forzar a elegir entre éstos y las personas. Simplemente no se puede construir una sociedad avanzada y civilizada si no se contempla el respeto hacia todos los seres vivos.» POR LOLA MUÑOZ Loja Lunes, 26 agosto 2019, 18:32

Ser animalista no se trata de poner a los animales en el centro de todo ni de forzar a elegir entre éstos y las personas. Simplemente no se puede construir una sociedad avanzada y civilizada si no se contempla el respeto hacia todos los seres vivos. Por eso he querido hacer estas propuestas, que, como vecina de Loja, he hecho llegar al pleno de la corporación municipal de nuestra ciudad.

Si queremos que Loja sea un municipio moderno se deberían suprimir los circos y atracciones en los que participen o se utilicen animales, por el maltrato que ello conlleva en los seres vivos que se exhiben.

Los 'Municipios Libres de Circos con Animales son ya muy numerosos. Nuestro vecino Huétor Tájar, Adra, Aracena, Arcos de la Frontera, Benalmádena, Baena, Campillos, Córdoba, Málaga, Huelva, Estepona, Iznalloz, Motril, Padul... y así hasta 51 pueblos y ciudades andaluces. También en las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Murcia y Navarra. Como vemos, no es un hecho aislado y cada vez son más los municipios que se unen a esta iniciativa. Es potestad del Sr. Alcalde sacar una ordenanza municipal en la que se prohiban este tipo de actividades.

Por otro lado, también pediríamos que no se financien con dinero público las corridas de toros. Este 'espectáculo' tan cruel y obsoleto no se puede tolerar en una sociedad del siglo XXI.

Y, por último, se debería dar solución a las colonias de gatos que viven en diferentes puntos de Loja. Por supuesto, esta solución no pasa por aplicar las ordenanzas municipales 6, 2 y 3, que prohiben alimentar a estos animales bajo sanción. Hay otras alternativas menos inhumanas. Desde aquí, nos ofrecemos a colaborar para organizar actuaciones que no perjudiquen a los vecinos y satisfagan las necesidades de estos felinos.