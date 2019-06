'AVE sí, pero no así', satisfecha con el nuevo paso en la Variante Sur Un AVE en fase de pruebas pasando por la Estación de San Francisco hace pocos días. / N.J. El colectivo vecinal recuerda que la licitación del anterior proyecto de Alta Velocidad ha sido su reivindicación siempre aunque califica de «buena noticia» que los trenes vuelvan a circular NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Miércoles, 5 junio 2019, 19:32

La asociación de vecinos 'AVE sí, pero no así' ha estado presente en toda la 'historia' de la Alta Velocidad y la obra de adaptación de la vía convencional por Loja. Desde el comienzo de este largo periplo ferroviario, sus peticiones han sido dos: que el AVE usase la Variante Sur, en un trazado nuevo ya comenzado y paralizado tras el bitúnel de Quejigares, y que no atravesase la ciudad, como finalmente ocurrirá a partir del 26 de junio, utilizando en este caso la vía adaptada desde Venta del Rayo hasta cerca de Huétor Tájar. Por eso, aunque califican la reactivación del tráfico ferroviario de «buena noticia» entienden que ellos no tienen «nada que celebrar», asegura su portavoz y vicepresidente, Antonio Campos, también presidente de la Asociación Lojeña de Comercio e Industria.

«Hay que alegrarse de que, después de 50 meses, tengamos los primeros trenes y también hay que recuperar las otras líneas que teníamos antes y que nos conectaban con Sevilla o Málaga», insisten, recalcando aquello de que la asociación quiere «AVE, sí, pero no así». «Nunca hemos querido esa obra, que nos quedáramos aislados por ferrocarril, y siempre se ha pedido la Variante Sur como el proyecto que preveía desde hace años la llegada del AVE a Granada», subrayan.

«Nunca hemos querido esa obra, que nos quedáramos aislados por ferrocarril, y siempre se ha pedido la Variante Sur como el proyecto que preveía desde hace años la llegada del AVE a Granada». antonio campos

En cuanto a las paradas de Loja, consideran que «son los horarios que más benefician a la ciudad«, aunque reconocen que «después del perjuicio que ha sufrido la ciudad deberían haber parado todos». Campos argumenta que «es un horario bueno para los viajeros de Loja y el Poniente y para los turistas que puedan venir desde Madrid». Y es que Loja es la única parada intermedia entre una provincia y otra. «Lo que no se puede consentir es que no pare el tren de Barcelona. Loja y el Poniente tiene una enorme relación con Cataluña. No es aceptable, más cuando ese tren también nos relaciona con otras ciudades como Zaragoza o Tarragona. Hay que empezar a lucharlo ya», opina Campos.

Respecto a la licitación del primer tramo de la variante Sur de Loja, 'AVE sí, pero no así' reitera una vez más que ha sido su «lucha» desde el principio. «Lo que se tiene que reivindicar ahora es que se haga una estación de AVE, porque si tenemos que usar la hecha en el trazado antiguo, ese tren terminará por no usarse», concluyen.