'In the name of music', porque la música es educación Momento del festival de Rock del IES Moraima del pasado año. / J.M.M. Mañana jueves y el viernes, los institutos Laurel de la Zubia y Moraima de Loja comparten un evento para reivindicar la importancia de la música en la formación de las personas IDEAL Loja Miércoles, 5 junio 2019, 19:09

El festival «In the name of music» es un evento organizado en paralelo por los IES Laurel de la Reina de la Zubia y el Moraima de Loja. Mañana jueves 6 de junio en la Zubia y el viernes 7 en Loja, alumnos y profesores cambiarán tizas y libretas por guitarras y micrófonos y saldrán al patio a disfrutar de una serie de actuaciones musicales. Habrá rap, rock, pop, aires flamencos y hasta canción de autor.

El evento, coordinado por Ramón Rodríguez, profesor de música del IES Laurel, y por un nutrido grupo de compañeros de Loja y la Zubia aficionados al rock, ya celebra su segunda edición. «La idea es reivindicar una mayor presencia de la música y de las artes en los centros educativos, y defender la música en vivo, tocada con instrumentos de verdad y cantada con voces como las nuestras, sin trampa ni cartón. Crear cantera musical, trabajar en equipo y descubrir nuevas canciones y estilos fuera del ámbito más comercial».

Esta novedosa actividad contará con grupos emergentes como Forgive to forget (finalistas del último concurso Emergentes del Planta Baja), el rap de Annarce (joven y comprometido rapero de la Zubia que ultima su primer álbum), la banda lojeña de rock Gecko, los DJ ́s Vinyl Rules, que harán un paseo por las músicas del siglo XX, y la actuación de alumnos y profesores, que darán vida a canciones en varios idiomas y de diferentes estilos. El festival pretende sobre todo ser un día de convivencia en torno a la música, con la exposición de instrumentos reciclados y de trabajos artísticos inspirados en el rock.

El festival ha contado con el respaldo permanente de las directivas de ambos centros, Jose Andrés Lijarcio (IES Laurel) y Carmen Ortíz (IES Moraima), así como de los ayuntamientos de ambas localidades, que se encargan de poner el sonido a esta actividad transversal, pues son muchos los departamentos y profesores que han participado en ella.