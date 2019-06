La música en vivo también tiene 'nota'

El IES Moraima ya lo hizo el pasado año, cuando celebró un festival de rock para despedir el curso, y esta vez lo ha vuelto a hacer dentro del proyecto colaborativo 'In the name of the music', organizado en paralelo por los IES Laurel de la Reina de la Zubia y el centro educativo lojeño. Canciones míticas del pop y rock de todos los tiempos, como 'In the name of love' de U2 o 'Enamorado de la moda juvenil' de Radio Futura, temas más actuales como los del artista Shawn Mendes y sonidos históricos como el 'Never Mind' de Nirvana fueron interpretados por los alumnos del Taller de Música del IES Moraima, que también estuvieron en la Zubia 24 horas antes participando en el festival celebrado en el centro de aquel municipio. Profesores con guitarras y percusión, alumnos con bajos o flautas traveseras, batería, micrófonos para todos y, como no, grandes altavoces para extender las notas musicales a todo el recinto, que se convirtió en el escenario de un festival musical tan diferente como rico en estilos.

La actividad ofreció casi tres horas de música en vivo, otra forma de educar en torno a la música y a su heterogeneidad, a su capacidad expresiva y creativa, a su forma de integrar y transmitir sensaciones. En el patio del IES Moraima, junto a los alumnos, profesores y colaboradores musicales, estuvieron grupos emergentes como los 'Forgive to forget' -finalistas del último concurso Emergentes de la sala Planta Baja-, la banda lojeña de rock 'Gecko' y los DJs del Poniente 'Vinyl Rules', que amenizaron los descansos pinchando discos de todos los géneros y acercando a los adolescentes a las mesas de mezclas y a artistas y corrientes musicales que en muchos casos desconocen. El sonido 'disco', el ambiente 'chill out', el rap de los 90... músicas que también son conocimiento, también son formación.

El evento fue así una ocasión para disfrutar de temas del siglo XX y XXI, en inglés y castellano y de diferentes estilos. Una 'masterclass' de música que se hace más necesaria que nunca en el ámbito educativo y que por eso han preparado «con ilusión y mucho esfuerzo» los coordinadores de la actividad, aseguran desde la dirección del IES Moraima. Ha estado coordinado por Ramón Rodríguez, profesor de música del IES Laurel y hasta el pasado año docente en Loja, y ha movilizado a un nutrido grupo de docentes y estudiantes de Loja y La Zubia -como Sonia Garrido-. El festival a buen seguro tendrá una tercera edición. «La idea es reivindicar una mayor presencia de la música y de las artes en los centros educativos y defender la música en vivo, tocada con instrumentos de verdad y cantada con voces como las nuestras. Crear cantera musical, trabajar en equipo y descubrir canciones y estilos fuera del ámbito comercial», relatan los organizadores.

Con camisetas 'tuneadas' con el eslogan del festival, con la exposición de instrumentos reciclados y de trabajos artísticos inspirados en el rock y con mucho 'volumen', este segundo festival ha contado con el respaldo permanente de las directivas de ambos centros y de los ayuntamientos de ambas localidades, que se encargaban de poner el sonido a una actividad que ha entusiasmado a todos los departamentos de estos institutos.