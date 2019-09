Loja tomará «medidas» para que los propietarios actúen en sus edificios del casco histórico CALLE REAL DE LOJA. / JORGE MARTÍNEZ MAROTO El Consistorio ha convocado a arquitectos y dueños de inmuebles para comenzar la reforma del plan urbanístico especial para una zona que «se muere» en las últimas décadas NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Viernes, 27 septiembre 2019, 12:44

El casco antiguo de Loja, declarado BIC en 1999, se muere poco a poco. La noticia no es nueva y, en realidad, es prácticamente un calco de lo que ocurre en otros centros históricos. La despoblación paulatina por el desplazamiento comercial a otras zonas del pueblo y el deterioro o abandono de inmuebles, para los que cualquier reforma requiere de una maraña burocrática, permisos y cautelas capaces de cansar a cualquiera, son básicamente las razones de que centros históricos como el lojeño están prácticamente 'muertos' desde el punto de vista económico, social y urbanístico.

En Loja, la reforma del Plan Especial del Casco Histórico es, según el concejal de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, el «paso fundamental» para empezar a cambiar esta situación, que, además de cambios legales e inversión pública, también requiere de que «los propietarios de inmuebles en esta zona cumplan con su obligación como tales», destacó el alcalde, Joaquín Camacho. Según el primer edil lojeño, «desde este momento vamos a invertir en el casco histórico, que es nuestra obligación, pero también vamos a usar todas las medidas legales posibles para que los propietarios actúen en sus inmuebles».

El alcalde y el concejal de Urbanismo en el centro histórico.

100.000 euros para redactar el plan

Tras hablar de la «situación lamentable» del casco histórico, el concejal de Urbanismo indicó que recientemente se ha mantenido una reunión técnica con la Delegación de Cultura de la Junta con la «intención de plantear un cronograma para ese nuevo plan especial de Casco Histórico», que tiene que ir en paralelo a una innovación urbanística. Según Ordóñez, el objetivo del Ayuntamiento es «hacer partícipes a las personas que están sufriendo la excesiva protección del casco histórico y a los profesionales, arquitectos e ingenieros que están trabajando en reformas y actuaciones, que son los que realmente después se encuentran los escollos en Cultura». Para ello se ha convocado una reunión el próximo miércoles 9 de octubre en el Pósito con profesionales del Urbanismo, para que conozcan el plan especial. «Queremos que valoren y aporten ideas que se puedan llevar a Cultura para ver su factibilidad», comentó el edil, que también adelantó que se va a contratar a un equipo de arquitectos especializados para elaborar el citado plan, cuya redacción supondrá «unos 100.000 euros inversión».

Sin dar fechas concretas, el edil aseguró que la mejora del plan no empezará a «verse» hasta dentro de «dos o tres años». Hay que adaptar normativa, catalogar viviendas, fijar qué tipo de remodelación se puede hacer en los inmuebles de categorías A, B y C, etc. «Estamos con normativa de los 80 y 90 con innovaciones puntuales y es el momento de realizar un planeamiento urbanístico, que mejore la vida en el casco histórico de la ciudad», opinó el concejal. También a juicio del alcalde lojeño, la reforma del plan especial del casco histórico es primodial, porque sino éste «está abocado a su muerte».

Para ilustrar las dificultades que soporta cualquier obra en esta zona, el regidor se refirió a la demolición de la casa adyacente al tambor de la Iglesia Mayor, un inmueble que compró el Consistorio recientemente para dejar libre este lado del edificio BIC, pero que ahora aún espera esa autorización de Cultura para verse materializada. Lo mismo ocurre con el cambio de adoquinado planteado hace meses por el Ayuntamiento. «Le daría más vida a esta zona, con un adoquín cómodo y práctico que Cultura nos permita», expresó Camacho. Es un ejemplo más de los muchos trabas burocráticas que impiden hacer cualquier actuación en el casco histórico.

«Decepción» vecinal

Al hilo de este tema, la Asociación de Vecinos 'El Taxi-Mesón de Arroyo' ha manifestado en los últimos días a través de las redes sociales su «decepción» con el Ayuntamiento. Según el colectivo, «después de tres años recibiendo buenas palabras sobre la futura de la Estación de Autobuses en El Mantillo, la adjudicación de viviendas en la zona y la inversiones en la calle Real», han decidido unánimemente adoptar una «posición más beligerante», que se irá traduciendo en acciones a partir de ahora.

«Después de tres años recibiendo buenas palabras sobre la futura de la Estación de Autobuses en El Mantillo, la adjudicación de viviendas en la zona y la inversiones en la calle Real», han decidido unánimemente adoptar una «posición más beligerante», que se irá traduciendo en acciones a partir de ahora aa.vv.

A preguntas de Ideal sobre esta queja vecinal, el alcalde defendió lo hecho en la zona, como la urbanización del Mantillo o la entrada hasta el Taxi, «una reivindicación de los vecinos que se ha hecho, igual que el alumbrado». También se refirió Camacho al «avance en la estación de autobuses, con un protocolo de actuación que es un compromiso real de Fomento para que en 2020 se inicie la redacción del proyecto». En cuanto a la mejora de la calle Real, el regidor explicó que «estaba presupuestada y se ha llegado ya a acuerdos con algunos propietarios, pero consta que pasa la muralla de la ciudad por ella y en estos momento no hay autorización para actuar». Aunque reconoció que no eran «todos los avances» que a él le gustarían», defendió que «sólo en los últimos tiempos ha actuado el Ayuntamiento en esa zona». «Que nos den ese voto de confianza, con la intención real de que la estación de autobuses vaya al Mantillo y la calle Real se pueda arreglar». En cuanto a la adjudicación de las VPO de El Mantillo, Ordóñez recordó que depende de la empresa provincial Visogsa. «Es un tema puramente técnico según Visogsa y en breve se podrán ofertar, esperamos que a un precio adecuado al mercado para que no se convierta en una zona marginal, tal y como se ha venido pidiendo», comentó el edil, que también adelantó que va al próximo pleno una memoria de 100.000 euros del PFEA, para actuar desde el Mantillo hasta el polígono de Fuente Santa.