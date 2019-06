'Loja por la Igualdad' reivindica unas fiestas «libres y seguras» FOTO J.M.M. Coincidiendo con la Feria Chica, la asociación feminista ha lanzado un manifiesto en el que asegura que «ante el abuso o la agresión nos encontraran a todas y a todos de frente» IDEAL Loja Viernes, 7 junio 2019, 20:32

Las fiestas son «el escenario perfecto para fomentar la convivencia, estrechar relaciones, conocer gente y disfrutar de todas las actividades propuestas». Así lo entiende la asociación feminista 'Loja por la Igualdad', que, coincidiendo con la Feria Chica de la ciudad, ha lanzado un manifiesto recordando la «constante lucha contra el machismo que nos tiene que mover a todos».

«Las calles, las noches y las fiestas son espacios donde debemos crear un ambiente festivo libres e igualitarios desde un punto de vista feminista. Para lograrlo tenemos que combatir todo tipo de conductas sexistas, machistas y agresivas... y, en caso de ser testigos de una agresión, hay que ayudar a la víctima y denunciar», expresan. También recuerda que «No es no». «En caso de que se diera cualquier conducta o actitud machista y sexista que puedan llegar a la intimidación, el abuso o la agresión nos encontraran a todas y a todos de frente», explican.

Para la asociación, las fiestas son para disfrutar de forma libre, segura y en Igualdad. Por eso recuerda que «ni el uso ni el abuso de drogas o alcohol justifican la agresión ni el acoso». «Estamos de fiesta y no todo vale, el no sigue siendo no. Si ves una agresión, no seas cómplice. ¡Actúa y denuncia!», concluyen.