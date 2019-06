'Granada por el tren' critica la «desconexión de Loja» con «sólo» dos horarios de AVE Representantes de la plataforman ante la vía de Loja, cerca del municipio de Huétor Tájar. / N.J. La plataforma lamenta «el perjuicio» que la línea de Alta Velocidad tendrá en la ciudad «salvo -dice- que paren todas las líneas a Madrid y Barcelona y se recupere la media distancia» NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Jueves, 6 junio 2019, 18:23

La plataforma 'Granada por el Tren' critica que Loja «sólo» sea parada del AVE en dos horarios a Madrid (a la ida a las 7.35 y a la vuelta pasadas las 10 de la noche), una circunstancia que, según el colectivo, «supone que, después de más de cuatro años sin conexión ferroviaria, Loja sigue desconectada». A juicio de Carlos Peña, portavoz de la plataforma, «por ser estación de paso, y teniendo en cuenta que los trenes van a pasar a una velocidad muy baja, Loja tendría que tener más paradas». «No tiene sentido que los lojeños tengan que desplazarse por sus propios medios a Antequera o Granada para ir a Madrid o Barcelona», argumenta el representante de la asociación, que pone el foco más allá de la Alta Velocidad «porque no soluciona todos los problemas de las comunicaciones ferroviarias», consideran.

Peña opina que «Renfe parece estar enfocada en meter trenes de Alta Velocidad y la media distancia parece olvidada». Por eso, desde la plataforma lamentan que Loja sea parada sólo en un horario de ida y de vuelta a Madrid, que no tenga tren para Barcelona y que «aún no quede claro qué pasará con los trenes convencionales». «De cara a septiembre u octubre, cuando entren en funcionamiento los trenes de Media Distancia, se debería tener a Loja en el punto de mira. Que garanticen que paren», reclaman. «El AVE, como una especie de caballo de Troya, ha acabado con el tráfico de trenes convencionales, con el de mercancías y el de cercanías y ahora trae un servicio con pocas frecuencias y sin conexión con ciudades medias, como Loja, a la que deja con pocas opciones», manifiestan.

Loja-Granada: 20 euros

Juan Pérez y Paqui Mira, de la plataforma, también solicitan un mayor peso de Loja en la red ferroviaria. «Esto es una bofetada a Loja y creemos que debería haber una reacción para lograr que paren más trenes. No esperar a que las cosas estén hechas para después cambiarlas», decían, haciendo un llamamiento a la movilización desde el Ayuntamiento y la ciudadanía. Ellos, igual que colectivos como 'AVE sí pero no así', también creen que Loja debería ser parada de los cuatro AVEs que pasarán por Loja desde el 26 de junio -a Madrid y Barcelona en ida y vuelta-. «No tiene sentido esta obra para que al final estemos desconectados y que ni siquiera tengamos prácticamente conexión con Granada», afirman. En este sentido, Mira se refería a la única conexión que unirá Loja a la capital granadina, «pasadas las diez de la noche y a un precio de 20 euros», aunque, según pudo constatar Ideal ayer en la web de Renfe, el precio asciende a más de 25. «A Antequera cuesta 15 y a Puente Genil 2019. Vale menos ir a Antequera o Puente Genil que a Loja Parece que la finalidad es que al final no coja nadie el tren y que no pare nada aquí», reprocha.

Variante Sur

En cuanto al anuncio de la licitación de un nuevo tramo de Variante Sur, anunciado hace pocos días por Ideal, la plataforma asegura que «el último tramo licitado es en la Atajea, que se dejó a medias. No es un tramo propiamente dicho de la Variante Sur», indican, reiterando que «el tren va a pasar por Loja, pero de largo».

En cuanto a la Variante, la plataforma expresa su «preocupación por la posible afección ambiental que provocaría en la Sierra». Recuerdan que la Variante Sur incluye desde la nueva estación de AVE, el tramo en la sierra de Loja con túneles y un viaducto de 1.780 metros, el puente del río Salar, el túnel de más de un kilómetro del cerro Limones y un viaducto de más de 1.000 metros cruzando el río Genil y la vega de Huétor Tájar. «Cuando se planteó la Variante Sur no estaba previsto el Corredor Mediterráneo. Creemos que lo que se haga en la variante que sea ha de servir para todo tipo de trenes», se pronuncian.

Un raíl junto a la vía

Por último, desde la plataforma se preguntan por un raíl tendido en paralelo al carril del tren, sobre el que, dicen, «no se sabe qué se está haciendo y por qué». Según han confirmado fuentes de Adif a Ideal, «el raíl, con una longitud de 16 kilómetros entre Loja y Tocón, forma parte de «la renovación que se está haciendo en uno de los dos carriles exteriores de las vías, el que hace el juego para que el tren de Alta Velocidad pueda circular en ancho estándar». Según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «es una actuación de mantenimiento convencional; ni siquiera es un tema de Alta Velocidad», precisan.