La Ecoescuela de Salar sale a la calle para reclamar una depuradora Momentos de la manifestación del pasado viernes. / IDEAL Coincidiendo con el Día Sin Coches, la comunidad educativa del colegio 'La Inmaculada' se ha manifestado para que se realice de una vez esta infraestructura IDEAL Salar Domingo, 9 junio 2019, 16:42

La comunidad educativa de la Ecoescuela 'La Inmaculada' de Salar celebró estos días el IV 'Día sin coche'. Pero su reivindicación no se quedó en peticiones en torno a la reducción de emisiones contaminantes sino que organizó una manifestación por el pueblo para reclamar una depuradora de aguas residuales (EDAR). El acto concluyó en la Plaza de la Cruz con la lectura de un manifiesto, en el que se solicita a la Junta de Andalucía que construya una EDAR en Salar. Además, se pidió que las autoridades nacionales, regionales y municipales declaren «el estado de emergencia climática» y que empiecen a «tomar medidas para reducir drásticamente las emisiones contaminantes».

El alumnado lleva todo el curso investigando sobre los usos y problemas del agua en el colegio y en su pueblo. «Han descubierto que las aguas residuales se vierten directamente al río y se han puesto a trabajar para conseguir que se construya una EDAR cuanto antes en Salar», manifestaron desde la Ecoescuela. Uno de los resultados del trabajo de la Ecoescuela ha sido la realización de una campaña informativa dirigida a toda la población para que cambien sus hábitos, «puesto que todo aquello que se tire por el váter, fregadero, duchas, etc. es vertido directamente al río, con las graves consecuencias que esto conlleva para la fauna, flora y entorno», insisten desde esta campaña.

Tanto la manifestación por la EDAR como la campaña están incluidas dentro de la VI Semana del Medio Ambiente, organizada por esta Ecoescuela y conformada por un conjunto de iniciativas bastante originales. El alumnado concluyó la 'ecoauditoría' para mejorar la gestión del agua en el centro y realizó su versión de la canción 'Do It Now' para unirse la iniciativa 'Sing For the Climate'. Junto a todo ello, se celebró el día del Medio Ambiente con proyección de vídeos sobre la polución del aire y recibieron la visita de la compañía Toom Pak y su concierto didáctico con material reciclado.