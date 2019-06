Criarte: «Formamos 'tribu' de madre a madre»

Criarte es una asociación sin ánimo de lucro que forma «tribu de madre a madre», se autodefinen, «con información veraz, para apoyar a toda mujer que desee optar por la lactancia materna como forma de alimentación de su hijo o hija», detallan. Llevan cinco años trabajando unidas para crear una red de familias que comparten inquietudes y, ante todo, saben que para la crianza no hay fórmulas. Sólo respeto y aprendizaje continuo.

–¿Hay una contradicción entre lo recomendable y lo que la sociedad está 'imponiendo' a la mujer?

–Existe una contradicción evidente por diversos motivos, empezando por la legislación al respecto. Bajas por maternidad de cuatro meses y recomendación de seis meses solo con lactancia materna. Pero podemos continuar analizando nuestro sistema sanitario, sin formación al respecto, con grandes excepciones afortunadamente. Si desde el inicio no se le da importancia a la alimentación, la ley no lo apoya y no existe información... Se hace necesaria no solo una sensibilización de la lactancia materna sino también información y formación.

Ponemos nuestro granito de arena para una sociedad más concienciada con la necesidad de apoyo a la familia en todos los ámbitos.

–Por vuestras experiencias ¿qué obstáculos sufre una mujer cuando decide amamantar a su hijo?

–Encontramos un 'enjuiciamiento' por parte de la sociedad. Son muchos los casos de mujeres increpadas por dar el pecho a sus hijos en lugares públicos, hay miedos infundados, mitos que pasan de generación en generación... Es difícil.

Beatriz Romero, una de las socias fundadoras de Criarte.

–Hay personas que os tachan de 'activismo' con tono peyorativo. ¿Qué les diríais?

–Si se entiende activismo como la participación en un movimiento, de forma desinteresada y por un bien social, están en lo cierto. Si hablan de un movimiento que pretende imponer objetivos personales, existe un error de concepto.

Realmente nuestra asociación no enjuicia ni trata de imponer un estilo de crianza o de forma de alimentar a nuestros hijos. Nuestros objetivos parten del respeto, de la decisión personal de cada madre a elegir, pero, eso sí, con información. Y, si deciden elegir lactancia materna, entonces nuestra asociación acompaña, ayuda, apoya con los medios de los que disponemos, partiendo siempre de experiencias y con recomendaciones de organismos como la OMS. Si deciden seguir una alimentación mixta u otra diferente, también contamos con un grupo de WhatsApp de apoyo para madres en situaciones diversas. En resumen, se trata de hacer grupo y apoyarnos.

–¿Es tan complicado hacer ver a la sociedad que se puede ser madre –o no– de mil formas?

–Nos encontramos con una sociedad VICA (Volátil, Incierta, Compleja y Ambigua) en la que los grandes y rápidos cambios que se producen no nos permiten en muchas ocasiones pararnos a pensar, reflexionar en nosotras mismas. Se hace necesario poner en alza una maternidad respetuosa con nuestros hijos e hijas y sus necesidades, pero igualmente con la madre. Las necesidades de ésta a veces son relegadas a un segundo plano. Y, si nosotras no nos encontramos bien, será complicado poder acompañar a nuestras familias.

«Al ser madres no dejamos de ser activas en todos los demás planos»

Por otro lado se relaciona crianza natural con entrega al hijo y, sí, se busca el respeto a sus necesidades, pero buscando un equilibrio con las necesidades de la madre. Hace poco tiempo alguien nos preguntó que si se podía ser feminista y participar de una crianza respetuosa. Claro que sí; una mujer u hombre pueden desear la igualdad y respetar las necesidades de sus hijos.

–¿Qué tópicos siguen pesando sobre la mujer y la maternidad?

–Son muchos los que siguen pesando sobre nuestros hombros. El primero que la maternidad es una «obligación» exclusiva de madres; que la mujer debe poner en primer plano ésta en detrimento de otros planos de su vida. La maternidad es una decisión en la mayoría de los casos compartida con una pareja y es de ambos la responsabilidad de elegir y compartir, de disfrutar y de ceder tiempo. Igualmente se olvidan las necesidades de tipo profesional, sexual... de las mujeres. Y al ser madres no dejamos de ser activas en todos los demás planos.

Lo más triste es que estos tópicos en muchas ocasiones son transmitidos y defendidos por las propias mujeres. Debemos apoyarnos y no ponernos más piedras en el camino.

–¿Creéis que ha cambiado la maternidad en las últimas décadas?

–Es complicado saber cómo vivieron nuestras madres o abuelas su maternidad... Hoy al menos pedimos, exigimos, peleamos por poder disfrutar de un momento especial en la vida de aquellas mujeres que lo desean, respetando sus intereses, su modo de vivir esta maternidad que es única en cada familia. Reivindicamos la 'tribu' de mujeres que aporta seguridad ante las decisiones de cada cual, sean las que sean.

–Maternidad, familia, vida social, vida profesional... ¿Cómo se trabaja en Criarte el nexo entre todo ello?

–Primero, escuchando a las madres, sus inquietudes y sus necesidades. En segundo lugar, informando de distintas opciones para incorporarse al mundo laboral o disfrutar de una vida social plena sin dejar la lactancia, si así se desea. En tercer lugar, creando e informando de espacios donde disfrutar en familia.

–El comentario o la situación más rocambolescos que hayáis vivido...

–Hemos escuchado mil comentarios; nunca llueve a gusto de todos. Quizás lo que más duela sean comentarios del tipo 'talibanes de la teta' o cuando una madre abandona su lactancia por presiones. Por un lado, duele cuando no somos capaces de transmitir que respetamos a todas las madres y sus decisiones, sin juicios de por medio. También duele cuando son mujeres las que enjuician a otras, las propias abuelas desaniman a sus hijas desde esos mitos que persisten.

De cualquier forma, nuestra intención no va más allá de informar, ayudar y compartir, ofreciendo posibilidades y no limitaciones. Son muchas las madres que se sienten arropadas y esto nos hace continuar.