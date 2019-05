Elecciones Municipales 2019 Camacho pide el apoyo de los lojeños «para evitar un gobierno tripartito que paralice proyectos» El candidato del PP, que presentó su programa electoral, afirma que cuenta con «la afinidad de la Junta de Andalucía» y con «un equipo experimentado» IDEAL Loja Martes, 21 mayo 2019, 13:28

«No es momento de mudanzas ni de experimentos que buscan más lo personal que lo colectivo». Es una de las reflexiones del líder del PP de Loja y candidato a la reelección, Joaquín Camacho, en el acto de presentación su programa electoral para los próximos 4 años. En el acto, que se desarrolló en la plaza del Mesón de Arroyo, el actual alcalde pidió «la unión del voto» en torno a su proyecto «para evitar un gobierno de hasta 3 partidos políticos que no conocen Loja» y que paralizarían los proyectos ya iniciados», explica el PP lojeño en una nota de prensa.

En ese sentido, Camacho se refirió a «cómo acuden a la cita partidos que han presentado candidato, candidatura y programa en menos de 30 días», algo que entiende «es imposible de hacer a no ser que no se conozca el municipio». Para candidato del PP lojeño «se debe de apostar por que sean los propios vecinos del municipio quienes dirijan su gobierno y no personas que, en algunos casos, ni tan siquiera viven en Loja».

Otro de las cuestiones por las que defiende su«equipo de personas» es la afinidad que existe con la Junta de Andalucía. «Tenemos una oportunidad histórica para recuperar el centro de la ciudad», comentó el actual regidor recordando la reciente visita del delegado de Cultura de la Junta en Granada. Camacho afirmó que dará líneas de ayuda para la reconstrucción de viviendas, seguirá con bonificaciones y flexibilizará las condiciones de la Consejería de Cultura, algo de lo que se dará cuenta en la anunciada mesa de seguimiento. Esa «sintonía con la administración autonómica», afirmó Camacho, «facilitará la culminación de proyectos tales como el Parque Fluvial, el nuevo recinto ferial o la Estación de Autobuses», objetivos que -entiende- «quedarían en duda con gobiernos de diferentes partidos».

En cuanto al empleo destacó su modelo de «apostar por la instauración de grandes empresas y la potenciación de las ya existentes». Según Camacho cuenta con «el apoyo explícito de grandes empresas, como es el caso de las embotelladoras de agua o grandes entidades de hostelería para dar un impulso al municipio». También aseguró que «el ayuntamiento tendrá suelo municipal en el Polígono de la Piedra, desbloqueando su gestión y consiguiendo que grandes empresas se instauren en Loja». «No podemos permitir que vengan empresas preguntando por suelo industrial y no tengamos nada que ofrecer», comentó el candidato 'popular'.

Camacho también habló de «cómo se han aumentado los servicios y se seguirá contando con las pedanías para que participen de ellos» y, en cuanto a la limpieza de la ciudad, indicó que «se cuenta en el presupuesto con el doble de inversión que en pasadas ediciones y que se aumentará también la atención en mantenimiento».

La bienvenida al acto fue a cargo de Antonio Campaña, como vecino del Mesón de Arroyo. También habló Joaquín Ordóñez y Matilde Ortiz, quienes manifestaron contar con las mismas ganas e ilusión de los primeros años. Ambos pidieron la confianza para «un grupo preparado y con experiencia».