«En Andalucía ya 'no tenemos' violencia de género; ahora es intrafamiliar», lamenta 'Loja por la Igualdad' La asociación feminista critica «la cesión en materia de igualdad del gobierno de la Junta de Andalucía ante VOX» IDEAL Loja Jueves, 20 junio 2019, 18:47

Después de conocerse que el teléfono de atención a víctimas de violencia de género pasará a ser de violencia intrafamiliar, la asociación 'Loja por la Igualdad' ha querido manifestar su malestar ante lo que consideran «una cesión en materia de igualdad del gobierno de la Junta de Andalucía ante VOX, en plena negociación de los Presupuestos Autonómicos».

A juicio del colectivo, «este cambio de conceptos trae consigo la intencionalidad de minimizar o negar la existencia de la violencia estructural, física, psicológica, sexual, económica y política que sufren las mujeres, por el hecho de serlo». Explican desde la asociación en un comunicado, que «este cambio implica que si te acosan, te violentan, te agreden, etc. alguien que no es tu pareja, no sé cuenta como violencia machista o de género; de hecho, los asesinatos de Laura Luelmo o Diana Quer no se considerarían crímenes machistas», matizan.

Para este colectivo femilista, según los datos que existen actualmente no existe un problema de violencia hacia los hombres. «Es a las mujeres a las que nos están matando. Este hecho supone un retroceso para los derechos de las mujeres y una forma más de ocultar la existencia del machismo, que en su máximo extremo termina asesinando a mujeres, dejando hijos e hijas huérfanas y familias rotas«, insisten a través de un comunicado.

En palabras de la asociación, «la violencia intrafamiliar es un concepto con el que se pretende justificar y enmarcar la violencia de género en un único escenario, el familiar y privado, volviendo a considerar los hechos de violencia contra las mujeres como 'normales' o 'habituales', desviando así la responsabilidad de los agresores», recalcan.

Ante esta situación, desde Loja por la Igualdad proponen medidas como organizar espacios para la sensibilización de cada problemática, para la capacitación de los profesionales y para promover el funcionamiento de más servicios especializados. «Desde esta asociación pedimos a todos los gobiernos (local, autonómico y estatal) que no escatimen en medidas de igualdad, de prevención y reparación de las víctimas de violencia machista, ya que cada día es más necesario un nuevo impulso institucional y judicial».