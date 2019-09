Vuelo Libre en Loja: 17 años concentrando pilotos

Más de 140 pilotos de diferentes puntos del país han estado en la concentración de Vuelo Libre de Loja. Pese a que no ha contado con las mejores condiciones atmosféricas para volar debido a la DANA, la ciudad ha vuelto a demostrar que es uno de los mejores sitios de Andalucía para abrir velas.

Y es que llegar al Campo de los Veteranos, donde se concentran los pilotos y sus acompañantes, es hacerlo a la casa de una gran familia. La Estación de Vuelo Libre, con despegues hacia todas las orientaciones como pocos sitios en Andalucía, lleva 17 años concentrando cada septiembre a pilotos de toda la geografía española. Y, por eso, logra reunir a incondicionales del parapente o paramotor, que no han dudado este fin de semana en volver a Loja, pese a las malísimas previsiones meteorológicas que había. «Pese a la previsión catastrófica de la DANA, desde el jueves ya había gente de Cádiz. Aunque el tiempo no ha sido el mejor, se ha volado todos los días», decía satisfecho Miguel Pedregosa, presidente del club de Vuelo Libre de Loja, que colabora con el área de Turismo del Ayuntamiento en la organización del evento.

El viernes sólo se pudo volar un poco por la mañana, el sábado por la tarde salieron adelante dos vuelos de planeo y fue el domingo cuando los pilotos lograron disfrutar de más ocasiones para abrir velas; por la mañana desde el despegue de Levante y por la tarde de Poniente, «con vuelos de hasta una hora», comentaba Pedregosa. La concentración es una cita casi sagrada para muchos, como Encarnación Aznar, Mabel, Dani Pérez 'El Gato', Luis Linde -que ganó con la selección española el Campeonato de Europa- o Alberto Becerra.

Acrobacias a 1.000 metros

Muchos de ellos mostraron sus acrobacias, complicadas -y arriesgadas para los que no conocen este deporte por dentro- durante un fin de semana que volvió a ser reclamo de pilotos en los cielos lojeños y un escenario de actividades familiares para todos los que les acompañan. Entre ellos está Dani Pérez 'El Gato', que lleva seis años volando aunque ha estado toda la vida ligado a ello por su entorno. Habitual en las acrobacias de la concentración, está entre los 10 acróbatas más conocidos en Andalucía, donde Algodonales -en Cádiz- y Loja son de los lugares más potentes. «La acrobacia necesita técnica y experiencia. Se tiene que subir a 1.000 metros de altitud mínimo. La vela se abre con el peso del piloto cuando cae», explicaba Dani, mientras Alberto Becerra se dejaba caer desde el 'trike' para comenzar un descenso de complicadas e impresionantes maniobras.

El 'trike' lleva al piloto y al acróbata, cuyo parapente abre limpio y permite hacer acrobacias, como el 'wing over', una serie de giros dinámicos en los que el parapentista gira por encima del ala. Las acrobacias, que también son habituales en la concentración lojeña, requieren más cautelas y por eso los pilotos necesitan dos paracaídas de emergencia -y no uno como habitualmente-. «Es muy normal de hecho que lo uses. Es muy fácil cometer un error y tener una incidencia», relataba Dani, que sabe bien que las maniobras están continuamente evolucionando y mejorando.

Junto a las acrobacias, no faltaron los vuelos biplaza, que permiten a aquellos que quieren probar la experiencia de volar como un ave hacerlo con la garantía de un piloto avezado. Luis Linde, de los más experimentados y premiados en el vuelo libre, brindó esa extraordinaria oportunidad a algunos este fin de semana. «Antes de iniciar el vuelo, me gusta conocer en qué estado llega la persona y sus expectativas. Eso me permite adaptar la experiencia y que el vuelo sea todo lo satisfactorio que debe ser», comenta el piloto, que también tiene en Loja una segunda 'casa'. «Han venido los fieles de todos los años. Hemos tenido un ambiente para disfrutar en todos los sentidos; somos como una familia», valoraba el presidente del club de vuelo libre. «La gente ha disfrutado y nos lo hemos pasado bien, que es lo importante», comentaban muchos, que saben que Loja es un buen sitio para volar, incluso cuando hay que esperar a que la DANA dé tregua.