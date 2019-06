«La gente está muy equivocada; éste no es un deporte agresivo»

Lleva casi la mitad de su vida vinculado al Kick Boxing, una de las artes marciales mixtas que más ha crecido en los últimos tiempos. Con sólo 20 primaveras, el hueteño Andrés Entrena ha vivido en los últimos cuatro años un ascenso impresionante en la categoría amateur de este deporte: ha sido cuatro años consecutivos campeón de Andalucía, cobre en el campeonato de España en 2017 y 2018 y este año le ha llegado su gran momento de gloria, al proclamarse campeón de España de kick boxing. Ahora este joven 'kick boxer' -que trabaja en el sector de la maquinaria- tiene su vista puesta en dar el salto a la categoría profesional.

¿Cómo empezó en el kick Boxing? ¿Casualidad o algo inevitable?

Pues más bien por casualidad. Empecé por mis primas, que decían que querían probar el kick boxing. Las acompañé para probar yo también y desde el primer día me encantó.

¿Qué le sedujo?

Desde el primer momento me lo pasé súper bien. Me quitaba muchos estrés… También es un deporte que te permite hacer buenas amistades. Pero, sobre todo, creo que me atrae por el nivel de concentración que hay que tener. ¡Se me pasan las horas tan rápidas!

¿Cómo fue el paso del entrenamiento a la competición?

Al principio comencé entrenando con una frecuencia normal, dos días a la semana. Pero, como fui cogiendo nivel y mi entrenador veía que no faltaba y me gustaba de verdad, me propuso empezar a prepararme para competir. No lo dudé ni un segundo y le dije que sí. Los entrenos ahora son continuos; hay que tomárselo más en serio.

Y en su entorno, ¿cómo se ha vivido su inmersión en las artes marciales?

Tengo que reconocer que a mis padres al comienzo no les gustaba, básicamente porque no sabían cómo era el deporte. Pero una vez que lo conocieron y comprobaron la disciplina que requiere les gustó más. Cuando empecé a competir lo pasaban mal; aunque creo que ya se han acostumbrado [sonríe].

¿Ha tenido que sacrificar algo por su dedicación a este deporte?

Pues mucho tiempo, algo en la alimentación y hacer el esfuerzo de ahorrar. Hay que sacar más tiempo para entrenar y en la comida me tengo que privar de algunas cosas. Luego está el tema del dinero; he tenido que ir ahorrando para poder comprarme las protecciones homologadas. Además, para competir hay pocas ayudas.

¿Por qué kick boxing y no otro arte marcial?

Lo cierto es que me gustan muchos más tipos de artes marciales, pero creo que el que mejor se me da es éste. En mi club, el Derkesthai, es el que más practicamos.

¿Cómo es la sesión de entrenamiento de un campeón de kick boxing?

Pues depende del día, pero vas cambiando cosas. Se trata de que no sea siempre lo mismo. Un día te centras más en musculación, pesas o algún tipo de circuito; otro día sales a correr antes del entrenamiento y luego ya metes el entreno con asaltos de dos o tres minutos, al saco o a los 'paos' con el entrenador… Depende para lo que te estés preparando. También entrenas con los compañeros y hay que hacer 'sparring' -lucha de forma libre- para practicar combinaciones que se han entrenado.

¿Cómo diría que se encuentra su deporte y otras artes marciales en España?

Pues en los últimos años ha crecido bastante y ha subido mucho el nivel; pero creo que debería de ser más visto y más conocido.

¿Cree que aún hay muchos tópicos en torno a este mundo?

La verdad es que ya se sabe y divulga algo más en qué consiste. La gente que no lo conoce sigue pensando en pelea y no es así. Está muy equivocada; éste no es un deporte agresivo. Les invito a que lo practiquen y cambiarán de opinión.

En breve Edad: 20 años. Peso: 63,5 kg. Categoría: Neoprofesional. Rutina: Entrena más de dos horas diarias, de lunes a viernes. Entrenador: Emilio López . Club: Derkesthai. Dieta: Alimentación sana y algo mas estricta las semanas previas a la competición.

¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar a proclamarse campeón de España?

Creo que ha habido un progreso muy bueno. He ido mejorando bastante desde que empecé a competir. Considero que desde el primer momento me lo curré y he sido constante. Por eso he obtenido resultados. Es verdad que el primer año que competí me costó más por los nervios, pero poco a poco me he ido sintiendo más cómodo en el momento de la competición. Cuando pierdo, me fijo mucho en lo fallos que he tenido para mejorarlos. Y así he ido subiendo escalones hasta llegar a ser campeón de España. Como se suele decir, todo sacrificio tiene su recompensa.

Y logrado este título, ¿cuáles son ahora sus objetivos?

Quiero ganar más títulos y cada vez más importantes.También quiero competir en categoría profesional, un objetivo que creo que alcanzaré ya mismo. Mi sueño es llegar a ser uno de los mejores 'kick boxer' del mundo y poder vivir de mi deporte.