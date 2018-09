Una vecina de Moraleda de Zafayona gana 900.000 euros en pagas de la ONCE para 25 años «Estoy que no me lo creo, hasta que no me lo ha confirmado la mujer no me lo he terminado de creer», dice el vendedor EUROPA PRESS GRANADA Martes, 4 septiembre 2018, 11:41

Una vecina de Moraleda de Zafayona, en Granada, se ha llevado La Paga que ofreció la ONCE en su sorteo ordinario de este pasado lunes, dotada con un premio de 3.000 euros al mes durante 25 años, los cuales suman un total de 900.000 euros, además de los 35.000 euros a las cinco cifras.

Según ha informado la ONCE en una nota de prensa, se da la circunstancia de que este es el único cupón con premio mayor que vendió este lunes Miguel Vargas en un sorteo que ha dejado otros 35.000 euros en Utrera (Sevilla). Son, en total, 970.000 euros en Andalucía, entre las provincias granadina y sevillana.

Miguel Vargas, vendedor de la ONCE desde 1987, vende diariamente el cupón en su pueblo de Moraleda de Zafayona, y, este pasado lunes, como cada mañana, le llevó el cupón a su vecina a su casa.

Todas las mañanas saca en la terminal de punto de venta varios cupones y se los acerca «a varios vecinos del pueblo«, ha detallado el vendedor, que, en sus más de 30 años de trayectoria, ha dado premios como uno de cien millones de pesetas y otro más reciente de 350.000 euros.

Vargas ha confirmado que su vecina de Moraleda ya le había llamado para felicitarle: «Estoy que no me lo creo, hasta que no me lo ha confirmado la mujer no me lo he terminado de creer«, ha agregado.

El sorteo del lunes 3 de septiembre estaba dedicado al municipio cántabro de Los Corrales de Buelna, que celebra en este mes su fiesta de las guerras cántabras, y ha llevado el resto de premios a Badalona, Orihuela y Menorca.