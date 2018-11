El PP reclama a Entrena que «fuerce» la dimisión del alcalde de Huétor Tájar por su «imputación judicial» Según los populares, la «inacción» de Delgado es «la que le ha llevado asentarse en el banquillo», acusado por la Fiscalía de un presunto delito de prevaricación medioambiental IDEAL Huétor Tájar Jueves, 29 noviembre 2018, 17:31

La diputada provincial del PP Rosa Fuentes ha exigido hoy al secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, que «fuerce» la dimisión del alcalde de Huétor Tájar, el socialista Fernando Delgado, hasta que se «aclare» su imputación judicial que ayer lo sentó en banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación medioambiental.

Para Fuentes, no puede y no es «ético» que Delgado continúe al frente del municipio de Huétor Tájar cuando la Fiscalía pide para él dos años de prisión y siete de inhabilitación en el cargo público. «José Entrena tiene que tomar medidas y apartar al alcalde de Huétor Tájar de su puesto mientras se resuelven sus problemas con la justicia y se aclara cuánta fue su responsabilidad en el delito que la Fiscalía le achaca», ha reiterado en una nota de prensa.

No obstante, la diputada provincial considera «muy grave» que «Fernando Delgado conociera los hechos por los que ha sido denunciado y durante más de diez años haya permitido que una vecina de su pueblo viva un martirio por ruidos constantes en su domicilio, ante la pasividad manifiesta del alcalde», indican desde el PP.

El proceso judicial al que se enfrenta el alcalde de Huétor Tájar gira en torno a «los ruidos que durante años habría sufrido una vecina del municipio» a raíz de las obras de ampliación de un supermercado de la localidad, un asunto por el que están acusados tanto el responsable del local, supuestamente por actuar sin permisos, como el regidor.

Rosa Fuentes también ha recordado que Fernando Delgado representa a los ayuntamientos de la comarca del Poniente en el Consejo Provincial de «creado» por José Entrena en la Diputación. «Debería haber sido cesado de forma automática de este órgano provincial por sus cuentas con la justicia y sustituido por otro alcalde del Poniente que no esté inmerso en ninguna investigación judicial», ha defendido.

Por su parte, el portavoz local del PP de Huétor Tájar, Javier Funes, ha tachado de «vergonzosa la actitud adoptada ayer por el regidor socialista en el juicio, alegando que la denuncia responde a cuestiones políticas y acusando al PP«. «Los problemas de esta vecina con el supermercado empezaron en el año 2006 y el PP jamás ha intervenido en el asunto, salvo para pedir al alcalde que dimitiera cuando fue imputado por la Fiscalía, tal y como marca el código ético del PSOE», ha indicado Funes, según recoge la nota de prensa.

Además, el popular ha pedido a Delgado que «no busque responsables en el PP porque el inepto ha sido él y solo busca culpables fuera para no asumir su propia responsabilidad». Javier Funes ha exigido en este punto al primer edil de Huétor Tájar que «tampoco trate por tonta a la Fiscalía, insinuando que de forma subjetiva puede haber imputado cargos tan graves contra él», ha afirmado el popular.

«Fernando Delgado sabía desde 2006 hasta 2012 que el citado supermercado no tenía licencia, hasta el punto de que es la Junta de Andalucía la que le dice que arregle la situación, pero, sin embargo, ha mirado para otro lado todo este tiempo. Además, la vecina no ha denunciado al alcalde de Huétor Tájar, sino que ha denunciado unos hechos que se producían en su domicilio y que le han causado daños en su salud», declara Javier Funes. El portavoz popular ha afirmado con rotundidad que la «inacción» del alcalde de Huétor Tájar es «la que le ha llevado a sentarse en el banquillo».

Por último, ha criticado que Delgado diga que está «muy tranquilo» cuando la acusación de la Fiscalía es «tan grave». «Muy tranquilo no estará cuando ayer no acudió al pleno del Ayuntamiento de Huétor Tájar para no dar la cara ante la oposición, que le exigió la dimisión aunque no estuviera presente», ha concluido.