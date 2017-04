El alcalde de Huétor Tájar defiende que el hueteño es el club de tercera división que menos subvención municipal recibe

El Club Deportivo Huétor Tájar es uno de los equipos de Tercera División de la provincia de Granada que menos subvención recibe por parte del Ayuntamiento de su localidad (18.000 euros anuales), una cifra que oscila entre los 100.000 euros de Maracena y los 18.000 de Loja. Otras cantidades similares son las que otorgan a sus respectivos clubes deportivos los consistorios de Huétor Vega (27.000 €), Guadix o Motril (ambos con 30.000 €) y Atarfe (50.000 €). Así lo explica el gobierno municipal de Huétor Tájar en una nota de prensa enviada a los medios.

“Nada ha dicho el señor Javier Funes, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huétor Tájar, de las ayudas que los alcaldes de estos otros municipios, muchos de su propio partido, otorgan a sus respectivos clubes. Unas subvenciones con las que, dicho sea de paso, estoy totalmente de acuerdo, porque son muy necesarias y benefician a mucha gente, y que en nuestro pueblo son de solo 18.000 euros debido al extraordinario trabajo que realizan tanto la directiva como todos los miembros del club y las escuelas municipales para recaudar todo el dinero posible”, señala el alcalde hueteño, Fernando Delgado.

Con estas palabras responde el primer edil al comunicado del PP de Huétor Tájar en el que acusa al Ayuntamiento de financiar al equipo de fútbol local con 18.000 euros, y no explicar el destino de la cantina municipal del campo.

El Ayuntamiento de Huétor Tájar aporta, con la subvención de 18.000 euros, aproximadamente un 10% del presupuesto del Club, que se utiliza para el funcionamiento de todas las categorías (ya que el CD Huétor Tájar no es sólo el equipo que actualmente está en 3ª división, sino las 10 categorías inferiores, y las secciones de balonmano, fútbol sala y gimnasia rítmica, algo que no ocurre en otros clubes que cuentan con subvención municipal).

Esta ayuda municipal se destina a todo el club (es decir, a todas las categorías, no sólo al equipo de 3ª división), y es la misma que el club hueteño viene recibiendo desde hace más de 30 años, estuviera o no en cada etapa el hermano del alcalde en la directiva.

“Los miembros de la directiva, entre ellos mi hermano, no cobran ni un solo euro por este trabajo, al que dedican muchas horas de su tiempo libre, y hacen un esfuerzo altruista para conseguir los 140.000 euros anuales de presupuesto que necesita el club para completar la temporada. Los directivos colaboran desinteresadamente, que no trabajan, atendiendo la cantina para subvencionar los gastos, y no cobran nada por ello. Lo que hace que las palabras del señor Funes, además de muy dañinas, supongan una falta de respeto hacia el trabajo y el esfuerzo de tanta gente”, apunta el primer edil.

El CD Huétor Tájar ha cumplido en estos días 74 años jugando en el Estadio Municipal de Huétor Tájar. En los últimos 40 ha explotado la cantina del campo, siempre sin ánimo de lucro, para conseguir dinero que sirva para pagar gastos del club.

Palabras de la directiva del club

La directiva del Club Deportivo Huétor Tájar, por su parte, quiere puntualizar que el dinero que se saca de la cantina asciende aproximadamente a 8-10.000 € al año, “que sirve para subvencionar parte de los arbitrajes, que ascienden a 23.000 euros por temporada”. El resto del dinero se obtiene de rifas y otras actividades, además de los patrocinios de empresas privadas.

El club presenta las cuentas de la cantina mensualmente por medio de un estadillo a modo de balance de cuentas de la misma, cuentas que están a disposición de cualquiera que quiera verlos. Estos recibos justifican que con la cantina se cubre parte del dinero de los arbitrajes, así como los gastos de la propia cantina. Las cuentas se presentan, además, anualmente a los socios. De hecho, también se pusieron a disposición de los miembros del Partido Popular, que rechazó recogerlas.

“El club trabaja los 365 días del año entre entrenamientos, competiciones, torneos, etc. Cualquier otro club municipal, proporcionalmente, obtiene mucha más subvención que el CD Huétor Tájar, y son más de 400 deportistas, muchos de ellos niños, los que se benefician de la formación que se ofrece por medio de esta subvención de 18.000 euros”, destaca el alcalde hueteño.

“Desde la directiva del CD Huétor Tájar, queremos hacer un agradecimiento especial a los padres, socios, jugadores, colaboradores, patrocinadores y miembros de la directiva, que colaboran de manera altruista para que el club siga avanzando. Este año, que el equipo de 3ª está en situación de jugar la fase de ascenso, el PP pretende dañar al club, y nos parece lamentable que se utilice el nombre de nuestro club para fines políticos, puesto que en el club hay socios, jugadores, aficionados o miembros de la directiva de cualquier tendencia política”, apuntan los responsables del club hueteño.

El alcalde de Huétor Tájar califica las declaraciones de Funes de “bochornosas, propias de alguien como él, que desconoce por completo la realidad de nuestro municipio, porque como nació en Íllora parece que no le importa nada nuestro club”, y anima al portavoz del PP “a pedir perdón a los miembros del CD Huétor Tájar, a quienes tanto daño está haciendo con su irresponsabilidad política”.

Delgado da las gracias “a todos los voluntarios y miembros de la directiva del CD Huétor Tájar, que tantas horas de su tiempo libre dedican al club y a las escuelas deportivas, y cuyo buen hacer el señor Funes quiere ensuciar con declaraciones tan irresponsables como estas”.