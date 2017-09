Moclín hará un colector de aguas en el río Velillos a la espera de que la Junta ejecute la depuradora La alcaldesa, Fina Caba, muestra su "sorpresa" por la denuncia de IU, "que conoce cómo está el proyecto y ha estado de acuerdo en las reuniones con Medio Ambiente" REDACCIÓN Moclín Jueves, 28 septiembre 2017, 19:00

El Ayuntamiento de los Pueblos de Moclín se hará cargo a corto plazo de la ejecución de un colector de reunificación de vertidos, siempre conforme a las determinaciones del proyecto de depuración de aguas de la Consejería de Medio Ambiente y con la autorización de la administración hidráulica competente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según la alcaldesa esta obra, aunque no sería competencia municipal, "será realizada por el propio Ayuntamiento por la urgencia que requiere este tema, sobre el que el gobierno municipal está más que concienciado", indica Fina Caba.

Caba ha mostrado así su "sorpresa" por las declaraciones hechas por el grupo municipal de IU, denunciando "el estado del río" y "los vertidos de aguas fecales". "IU conoce perfectamente el proyecto porque tanto la oposición como el gobierno local nos hemos reunido con los técnicos de Medio Ambiente de la Junta y hemos estado de acuerdo en cómo se iba a hacer la intervención", recalca Caba, que ve en las declaraciones de IU un claro "interés político" porque "el tema es muy atractivo para crear controversia" .

Según informa el área de Urbanismo del Ayuntamiento, tanto Caba como los representantes de la oposición mantuvieron hace unos meses una reunión con técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para evaluar 'in situ' las necesidades y urgencia de acometer las obras de reunificación de vertidos, tal y como ya se contemplaba en el proyecto redactado por la Consejería en Octubre de 2009. Este proyecto de depuradora, incluido en el próximo programa de inversiones de la Junta, contemplaba ejecutar un colector paralelo al cauce del río Velillos, que vaya recogiendo todos los puntos de vertido existentes y conducirlos aguas abajo hasta la futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR), prevista en el cruce de la carretera de Olivares con Tiena.

Como explica la regidora moclineña, "lo que ocurre en Moclín es el mismo problema que tienen la mayoría de los municipios de Granada, Andalucía y España. Estamos hablando de aguas residuales que inevitablemtne se generan, que no hay depuradoras porque son muy costosas y necesitan el apoyo económico imprescindible de otras administraciones, y que los efectos se acrecienten por la sequía". Fina Caba dice ser "plenamente sensible a las molestias que esta cuestión puede provocar a los vecinos cercanos al río" e insiste asimismo en que el PGOU del municipio, pendiente de aprobación por la Junta, tiene incluida la depuración. "La depuradora de Moclín está en el plan de depuradoras previstas a medio plazo. IU lo sabe y conoce la obra de colectores prevista. Pero sólo los vemos para generar polémicas y no para apoyar a los proyectos del pueblo", valora.

Para minimizar los costes de mantenimiento de la futura depuradora, así como la sostenibilidad, el Ayuntamiento pedía en una reciente reunión con representantes de la Consejería que "revise el proyecto para ajustar las necesidades de bombeo y el sistema de depuración, para que sea más ecológico e incorpore los nuevos avances tecnológicos", informan técnicos municipales.