Los malenos celebran sus particulares 'sanfermines'

Villanueva Mesía Martes, 24 julio 2018

En Villanueva Mesía ya hace muchos años que las fiestas se viven coincidiendo con el día del apóstol Santiago –del 25 al 29 de julio– y no con el del patrón, San Sebastián, que, como cae el 20 de enero no invita a la verbena como una noche de verano. «Tenemos actividades refrescantes para todos. El 25 y 28, fiesta de la espuma; el 27, un tobogán gigante; el 26 por la tarde celebraremos nuestro particular san Fermín», adelanta el alcalde maleno, José Antonio Durán. Además, al fresquito del parque del Genil se podrá disfrutar cada noche de la música en directo de las orquestas Amadeus, Roma, Gran Rockset o Farándula y de un artista de 'Se llama copla'.