El juez archiva la sexta denuncia del PP contra el alcalde de Huétor Tájar en menos de tres años R. I. Jueves, 13 diciembre 2018, 20:29

El alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, se ha mostrado «infinitamente satisfecho,» por la sentencia hecha pública hoy que lo absuelve de un delito de prevaricación ambiental por la denuncia de una vecina, militante del Partido Popular, por los supuestos ruidos de un supermercado ubicado debajo de su vivienda.

«Estamos ante la sexta denuncia contra mí del PP que un juez archiva en los últimos tres años, lo que debería servir de una vez por todas a esta formación política a dejar de utilizar la justicia de esta forma tan rastrera», señala el alcalde hueteño.

«Ahora me gustaría preguntarle a los responsables del PP en Huétor Tájar, y a su portavoz, Javier Funes, cómo van a compensarme por el dolor que nos han causado a mí y a mi familia por esos titulares en los que se pedían dos años de cárcel para mí por un delito que no existía, y que no ha sido más que otra denuncia más con intereses políticos de una persona vinculada al PP», señala el alcalde hueteño.

Fernando Delgado reconoce que, aunque se encuentra «muy feliz» por la sentencia, «también tengo mucha rabia acumulada por la impotencia que me ha provocado esta situación, y el saber que se me acusaba de un delito que nada tenía que ver conmigo».

El alcalde hueteño ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño y apoyo que ha recibido en las últimas semanas por parte de los vecinos de Huétor Tájar, y anima al PP «a ponerse a trabajar de una vez por todas, y dejar de gastar recursos públicos en este tipo de patrañas y juegos sucios».