El PP de Íllora reprocha a la Junta que «su nefasta política en materia sanitaria» deje sin pediatra al municipio en periodo estival Su portavoz, José Manuel Muñoz, reivindica además «dotación de equipo de radiología, un segundo equipo de urgencias y la asistencia de pediatra para todos los núcleos rurales» R.I. Íllora Martes, 17 julio 2018, 20:41

El PP de Íllora ha trasladado esta mañana su malestar y el de los vecinos de la localidad ante las carencias en materia sanitaria que afectan al Centro de Salud del municipio. Así lo ha trasladado su portavoz, José Manuel Muñoz, quien ha recriminado al gobierno local «su inacción y su poca capacidad para exigir a la Junta de Andalucía, de su mismo color político, que cumpla con lo que de justicia corresponde a nuestro municipio», indica el partido en una nota de prensa remitida a los medios.

Muñoz ha recordado que Susana Díaz inauguró el centro en octubre de 2016 y en ese acto el PP le entregó en mano un documento que recogía varias reivindicaciones como «dotación de equipo de radiología, un segundo equipo de urgencias y la asistencia de pediatra a todos los núcleos de población puesto que sólo va a dos, Íllora y Alomartes»

Tal y como ha relatado el portavoz en relación a las urgencias médicas, los problemas surgen «cuando el médico sale a asistir una emergencia, puesto que el municipio lo integran seis núcleos poblacionales separados aproximadamente en 20 km, por lo que, cuando esto sucede, el centro se queda vacío». Estos inconvenientes se acentúan todavía más en esta época puesto que «nos encontramos en periodo vacacional y no se están haciendo sustituciones, con lo cual no tenemos pediatra y, al no ser sustituidos los médicos de familia, el centro se encuentra sumido en el caos».

Por su parte, la parlamentaria andaluza del PP Eva Martín ha lamentado que «un verano más en la provincia de Granada nos encontramos con que el gobierno andaluz no tiene un plan de refuerzo para cubrir las vacaciones del personal sanitario, sino un plan de ahorro porque las plazas se quedan sin cubrir, lo que provoca que la gestión sanitaria en verano empeore aún más si cabe».

«Cerrado por vacaciones, esa es la respuesta del gobierno andaluz a la sanidad en nuestra provincia», insistió la diputada autonómica lamentando que las consecuencias de la nefasta gestión de Susana Díaz en materia sanitaria se traduzca en situaciones como las que actualmente vive Íllora, con ausencia de pediatra, y que «desgraciadamente se repiten en otros puntos de nuestra comunidad».

Martín ha recriminado al gobierno de la Junta de Andalucía que «nuevamente el Plan de verano no cumple con las expectativas ni con las necesidades de los vecinos de Íllora, que con una población de más de 10.000 habitantes y 6 núcleos de población, se quedan sin pediatra para los menores de 12 años durante los meses estivales».

Por ello, la parlamentaria del PP ha afirmado que «este plan de verano no viene a ayudar sino a complicar a un más la situación de la sanidad en este municipio del poniente granadino porque al no cubrir las vacaciones del pediatra tendrá que ser el médico de atención primaria quien atienda a estos menores lo que provocará, a buen seguro, una sobrecarga de trabajo y, como cada verano, se verá absolutamente desbordado de trabajo al tener que atender a más pacientes».

Martín ha reiterado que «estas situaciones son fruto de la falta de planificación, previsión y recursos económicos para ofrecer planes de verano dignos que permitan cubrir las expectativas y las necesidades de la población» y ha reprochado al gobierno de Susana Díaz que «su pésima política en materia sanitaria nos lleve a enfrentarnos verano tras verano a los mismos problemas sin que muevan ni un dedo para ponerle solución».