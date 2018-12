El PP de Huétor Tájar niega que haya denunciado seis veces al alcalde así como su vinculación con el caso en el que ha sido absuelto Según el portavoz, Javier Funes, «es absolutamente falso que ninguna afiliada del Partido Popular lo denunciase» COMUNICADO DE PRENSA Huétor Tájar Viernes, 14 diciembre 2018, 12:22

Tras darse a conocer la sentencia que absuelve al alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, de dos delitos de prevaricación, y después de la nota enviada por el regidor al respecto, el Partido Popular ha enviado otro comunicado en el que muestra «su total y absoluto respeto a cualquier decisión judicial, como no puede ser de otra manera». «Lo que no vamos a tolerar bajo ningún concepto son las mentiras y calumnias de Fernando Delgado», dice en el escrito el portavoz del PP hueteño, Javier Funes.

Según Funes, «el Partido Popular no ha denunciado seis veces a Fernando Delgado -como indicó el primer edil en su comunicado- sino en dos ocasiones», asegura el concejal popular. Funes concreta las denuncias, «una primera vez por la famosa furgoneta, en la que fiscalía consideraba que podía haber existido un posible delito de malversación de caudales públicos, y una segunda vez por la contratación de la totalidad de los seguros del Ayuntamiento con la asesoría de su hermano». En cuanto al caso en el que el alcalde ha sido absuelto, el representante del PP hueteño afirma que «es totalmente falso que el Partido Popular haya tenido que ver nada con este procedimiento». «Le reto a que haga pública nuestra intervención en este procedimiento. Es absolutamente falso que ninguna afiliada del Partido Popular lo denunciase, a él lo acusó el ministerio fiscal», continúa el comunicado del Partido Popular de la localidad. «Un alcalde gobierna para un pueblo y no sólo para sus votantes; el problema fue con una vecina, no con una afiliada», argumenta Funes en el texto.

En cuanto a la pregunta retórica lanzada por Delgado en su comunicado, sobre «cómo piensa compensar el PP y Funes el daño hecho a su familia», el aludido indica que «el daño se lo habrá hecho quien lo llevó a los tribunales». «Esa misma pregunta se la debería usted haber hecho cuando estuvo un largo año exigiendo mi dimisión. ¿Ese daño no le interesa a usted, señor Delgado?», expone el comunicado, que concluye calificando de «fines electoralistas» las palabras de Delgado, «al intentar manchar el nombre del Partido Popular», concluye.