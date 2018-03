La abundante lluvia provoca problemas en el suministro de agua de Moraleda, Huétor Tájar y Villanueva Mesía El Ayuntamiento moraleño pido a sus vecinos un "consumo responsable", porque la dotación se está haciendo con las reservas de los depósitos REDACCIÓN Moraleda de Zafayona Viernes, 2 marzo 2018, 10:43

Debido a las abundantes lluvias de estos días, se han producido problemas en la zona de captación del agua potable que suministra a Moraleda de Zafayona,Huétor Tájar y Villanueva Mesía, en el Poniente granadino. Según informa el Ayuntamiento moraleño, a causa de los desprencimientos de la Sierra de Tejeda sobre el río de la Resinera, la calidad del agua no es la apropiada y, por tanto, "no es apta para el consumo, por lo que no se está extrayendo para su distribución", indica el consistorio en un comunicado remitido a todos los vecinos del pueblo.

Por ahora el suministro en Moraleda de Zafayona se está haciendo con las reservas que había en los depósitos. "Es por ello por lo que rogamos un consumo responsable, para que así tengamos garantizado el servicio mientras se solventa los incidentes", comunican desde el Ayuntamiento de la localidad.