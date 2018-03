Especial 8 de Marzo Abrazadas por la Igualdad FOTOS JORGE MARTÍNEZ MAROTO En la antesala del 8 de Marzo, Ideal reúne las opiniones y vivencias de once mujeres del Poniente de ámbitos profesionales, sectores y perfiles diferentes NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Martes, 6 marzo 2018, 19:13

Se acerca el 8 de Marzo, el día de la Mujer, una jornada que comenzó reivindicando el papel de la "mujer trabajadora" pero que hoy día sirve para recordar los muchos pasos que se tienen que dar para alcanzar la igualdad real –social, laboral, familiar, profesional...– de la mujer respecto al hombre. Para ello, desde Ideal hemos querido escuchar la opinión y experiencias de mujeres del Poniente granadino, once mujeres de ámbitos, sectores, profesiones, edades... diferentes, pero que coinciden en cuestiones como que la educación es la base para conseguir un cambio significativo en la mentalidad, costumbres y actitudes que perpetúan el machismo y la desigualdad. Todas también tienen claro que hay machismo aún -y 'micromachismos'- y que las mujeres somos las primeras que debemos cambiar esta situación. Son Verónica Leyva –guardia civil en Salar–; Mª Jesús Ordóñez, médica y directora del Centro de Salud de Loja; Alba Molina –subcampeona de Andalucía de Kick Boxing–; Pilar Redondo –agricultora y ganadera–; Victoria Gallardo –veterinaria–; Victoria Soler –arquitecta–; Elena Ortiz –jefa de la Policía Local de Loja–; la artista lojeña Luz López; la periodista Yolanda Aguilera; la empresaria Fátima Chávez; y la asesora jurídica Carmen Mª Jiménez.

"No veo avance y muchas mujeres de mi edad a veces son hasta más retrógradas que las de 60 años" mª jesús ordóñez, directora del centro de salud de loja

Respecto a en qué punto se encuentra la igualdad, hay diversidad de opiniones. Mujeres como la guardia civil Verónica Leyva creen que ha habido "un avance, pequeño, pero avance". "Las primeras mujeres que ingresaron en la Guardia Civil lo hicieron en 1989. Tuvieron unos inicios difíciles pero ellas nos han ido abriendo el camino", cuenta. Otras mujeres, como la veterinaria Victoria Gallardo o la médica y directora del centro de Salud de Loja Mª Jesús Ordóñez hablan de "estancamiento". "No veo avance y muchas mujeres de mi edad a veces son hasta más retrógradas que las de 60 años", argumenta Ordóñez. "Hasta que no comprendamos que todos –hombres, mujeres, transgénero, homosexuales, etc.– somos iguales no avanzaremos en ningún sentido", considera la artista lojeña Luz López. Sí que perciben avance la ganadera Pilar Redondo -de Los Gallumbares- o la jefa de la Policía Local de Loja, Elena Ortiz. "Avanzamos, sin duda, aunque las organizaciones contrarias a la ideología de la igualdad están cada día más movilizadas, y ello provoca confusión y un desenfoque de lo importante", opina Ortiz, la primera mujer que asumió una jefatura policial en Granada, ya hace más de una década.

"Las mujeres deben de luchar por sus objetivos en unión entre ellas mismas y en conjunto con el resto de sociedad" pilar redondo, agricultora

En cuanto a si han sentido alguna vez discriminación en su entorno, casi todas lo conocen. La joven hueteña Alba Molina -subcampeona andaluza de kick boxing- lo ha percibido en su actual trabajo, de camarera. "Aunque es cierto que no he sufrido agresión física, tampoco tengo porqué lidiar con clientes que te tratan como un trofeo", habla con rotundidad. La experiencia de Victoria Soler, arquitecta lojeña, es diferente en este aspecto. "En mi entorno profesional, aunque los técnicos sí que estamos más igualados, prácticamente todos los operarios en obra son hombres. En mi entorno personal nunca me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer", indica. "El mundo de la veterinaria ha estado muy vinculado al medio rural y ganadero. Y es en este ámbito donde más discriminación encontramos las mujeres veterinarias para desarrollarnos", comenta por su parte Victoria Gallardo.

La brecha de género

Sobre el feminismo, todas coinciden en que se confunde con frecuencia con el hembrismo -lo contrario del machismo- y en que es importante para lograr cambios. "Muchos no perciben la importancia del feminismo; gracias a él las mujeres gozan en la actualidad derechos que no hace tanto fueron negados", comenta la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Loja, Mª Carmen Jiménez. "Las mujeres deben de luchar por sus objetivos en unión entre ellas mismas y en conjunto con el resto de sociedad", comenta la agricultora Pilar Redondo.

"Creo que hay que fortalecer dos pilares fundamentales: la educación y normas como garantes de la igualdad" ELENA ORTIz, JEFA DE LA POLICÍA LOCAL DE LOJA

La brecha de género es otro tema fundamental que abordamos con estas mujeres. "Creo que hay que fortalecer dos pilares fundamentales: la educación y normas como garantes de la igualdad", defiende Elena Ortiz. "Sin duda, la desigualdad económica es la más evidente. Pero en el día a día hay desigualdades que se presentan de forma más sutil", apunta la periodista Yolanda Aguilera. Del techo de cristal habla la empresaria Fátima Chávez. "Percibo más desigualdad en los puestos de alta dirección. Hay frases que he escuchado toda mi vida como «las mujeres son mejores para trabajar que para dirigir» que me resultan como losas", dice.

"El lavado de cerebro desde edades tempranas ha conseguido que veamos como natural algo que no lo es y no nos demos ni cuenta" victoria soler, arquitecta

Del hogar al mercado laboral

Si les preguntamos sobre en qué ámbitos detectan más desigualdad, la cuestión está entre el hogar y la carrera profesional. "A las mujeres se nos juzga por todo, sobre todo si lo hacemos solas", asegura Mª Jesús Ordóñez. "Las mujeres tenemos que trabajar el doble para ganar la mitad que los hombres. Además tenemos muchas menos posibilidades de ascender en nuestro trabajo", considera Aguilera. Pero también les preocupa a este grupo de mujeres la responsabilidad que tiene la mujer en la perpetuación de la sociedad patriarcal. "El lavado de cerebro desde edades tempranas ha conseguido que veamos como natural algo que no lo es y no nos demos ni cuenta. Somos responsables tanto por acción como por omisión", explica Victoria Soler. "Contribuimos cuando educamos en la desigualdad, a veces de manera consciente y otras de manera inconsciente", coincide Elena Ortiz.

"La falta de oportunidades que tenemos. Por el simple hecho de ser mujer ya tienes trabas para desarrollarte en ciertas actividades" ALBA MOLINA, SUBCAMPEONA DE ANDALUCÍA DE KICK BOXING

También nos dicen lo que más les preocupa de la desigualdad que afecta a las mujeres en determinados ámbitos. "Me preocupa la falta de respeto hacia la mujer en general", dice Luz López. "Lo peor es que, generación tras generación, la mujer sigue siendo la mano derecha del hombre", afirma la ganadera Pilar Redondo. «Me preocupa que las nuevas generaciones crean que se ha logrado la igualdad real», destaca la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Loja. "Es preocupante que haya hombres que infravaloren las capacidades de las mujeres·, considera la guardia civil Verónica Leyva. "La falta de oportunidades que tenemos. Por el simple hecho de ser mujer ya tienes trabas para desarrollarte en ciertas actividades", subraya la luchadora hueteña. "Que no se nos abran las mismas puertas", dice Aguilera, consciente por su trabajo de que la situación de la mujer rural representa "los muchos kilómetros que quedan por recorrer para alcanzar la igualdad real".