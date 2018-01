La 'familia' de la residencia sierra de Loja, ¡A DESPEGAR!

"Estamos en la obligación de hacer público algo que ya es una realidad. Un cambio muy esperado pero que nos ha tenido en vela algo más de mil y una noches. No se trata de un cuento y seguro que a muchos nos hubiese gustado que fuese así. Se trata de decir a boca llena que todo ha cambiado. Mi residencia, mi "segunda casa" ya no es lo que era... ahora tiene color, brillo, esperanza, ilusión, ganas, fuerza, entusiasmo; en definitiva, tiene cambio.

Un cambio que viene dado por la empresa 'La Alfaguara', que desde el primer día nos ha tratado con respeto, humildad y admiración. Ha contado con la voz de todos y cada uno de los trabajadores para mejorar en el aspecto técnico y profesional. Nos han dado calidad de vida y nos han devuelto la ilusión que, aunque profesionalmente no la teníamos perdida porque nos debemos a ellos -a "nuestros niños"-, laboralmente no era ni de lejos la mejor.

Ahora contamos con sillones nuevos, mobiliario adecuado, salas de estar totalmente renovadas, todo tipo de material adaptado para ellos, actividades diarias, podemos presumir de que hacemos actividades con animales y cualquier iniciativa que proponemos la ven bien. Como ellos nos dicen "a full y p'alante". Por todo esto, Antonio y Álvaro Morales -gerentes de La Alfaguara-, GRACIAS.

Por otro lado, tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento de Loja y a toda su corporación, por ayudarnos en cada paso que hemos ido dando porque sin su ayuda este cambio no hubiese sido posible. Dicen que es de bien nacidos el ser agradecidos. Por eso tenemos que hacer una mención especial a la concejala Matilde Ortiz y a todos los técnicos del Ayuntamiento, entre ellos a Miguel Ramos y Ana Ávila, que no han parado de ayudarnos, de estar con nosotros y de no permitir que este barco se hundiera. Por supuesto, al alcalde. Joaquín Camacho, que ha estado con nosotros desde el minuto uno en el que hablamos con él. Una vez más, GRACIAS.

Queremos agradecer tambien su papel a nuestro sindicato UGT, con la ayuda de Diego y nuestros representantes sindicales -Antonio Manuel Cáceres, Soraya Masanet y Maria Dolores Camacho-, que han estado exigiendo en todas y cada una de las reuniones lo que hoy es una realidad. GRACIAS.

Y a vosotros, compañeros. Tenéis todo nuestro respeto y admiración por aguantar como auténticos profesionales y estar, día tras día y año tras año, al pie del cañón. GRACIAS.

Llegó 'La Alfaguara', llegó el cambio.

Preparados, listos, ¡¡¡a despegar!!!