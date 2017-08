La cuestión es ¿por qué no? OPINIÓN Esfuerzo, mérito, integración y, sobre todo, superación ante las dificultades. Ese es el verdadero ejemplo que debemos transmitir a nuestros hijos. ¿Por qué no? NÉSTOR TÓRRES Loja Jueves, 31 agosto 2017, 14:32

El mes de agosto es sin duda el tiempo predilecto y preferido por casi todos para tomar esos días de asueto y descanso, días para ‘cargar pilas’ y afrontar de nuevo todo un año de duro trabajo. Pero, para algunos de nosotros, agosto conlleva algo más de faena y esfuerzo.

A mediados de mes, en el barrio ‘teoletero’ se intensifican las horas, pues San Roque recorre sus calles y bendice a todos sus vecinos. Las fiestas en su honor son de las pocas que perduran en el tiempo y eso es muy de agradecer. Pero no sólo a mediados de mes se aumenta la labor, ya que, con la llegada de nuestra Real Feria, la Grande, muchos cofrades continuamos con el trabajo para que el último día feriado, el 31, nuestra Patrona la Virgen de la Caridad recorra las calles de nuestra querida Loja, para mayor gloria y regocijo popular.

Desde meses atrás, su junta de gobierno se afana en que todo esté listo, que nada se deje a la improvisación, pues así debe ser. Por eso, desde estas líneas invito a los lojeños a que acompañen a la patrona no sólo el día de la procesión sino también la jornada anterior, cuando tendrá lugar la ofrenda floral. Y, como no, durante el resto de actos que se realizarán con motivo de la Novena en su honor.

En otro orden de cosas, haciendo símil del dicho –«y aprovechando que el Genil pasa por Loja»– no quería dejar pasar la oportunidad que se me brinda para llamar la atención al lector sobre una noticia, y asimismo, hacer una anotación a quien pueda corresponder. Es un hecho este que ha pasado desapercibido por todos, debido ello a la falta de interés de unos, de información de los medios o de cualquier otro motivo. No sé.

El caso es que el pasado domingo 6 de agosto se celebraba en la localidad castellonense de Vistabella la final del campeonato de España de carreras de montaña para ciegos, prueba de casi 28 kilómetros y bajo una humedad del 65%. Y tras ella no ha habido una sola noticia en ningún medio de información. Está claro que estos deportistas no son los cutres Me-ssi, Ronaldo o Piqué, pero de eso a ni aparecer una simple línea... Pues bien, desde aquí toda mi admiración hacia ellos. Personas con discapacidad visual, muchos de ellos ciegos, que durante una larga temporada y varias carreras lo han dado todo. Incluso llegando por delante de personas sin limitación alguna. Ellos son los que deberían llenar los periódicos, las televisiones, porque son ejemplo de pundonor, de esfuerzo, de integración. Ellos son, en definitiva el verdadero ejemplo para nuestra sociedad, no los millones que se paga por un tipo dando patadas a un esférico.

Para terminar, y puesto que mi buen amigo José Manuel Ramos y un servidor hemos participado en dicho campeonato como parte de una direccional, quiero enviar mi enhorabuena a mi ‘cuñao’ Miguel Ángel Luque, que si bien el año pasado realizó un más que fenomenal campeonato –quedando tercero en su primera participación–, este año lo ha ‘bordado’. ¡Subcampeón de España! ¡Casi ‘ná’!

Como decía, ese es el verdadero ejemplo que debemos transmitir a nuestros hijos: esfuerzo, mérito, integración y, sobre todo, superación ante las dificultades.