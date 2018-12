Los vecinos vuelven a concentrarse por la falta de pediatras en Loja N.J. El centro de Salud lojeño sigue con un pediatra a jornada completa y otro a media y la Delegación asegura que trabaja en ocupar cuanto antes la plaza no cubierta tras una jubilación N.J.G. Loja Martes, 18 diciembre 2018, 13:29

La falta de pediatras en el Centro de Salud de Loja no es nueva. Desde antes del verano, ya eran frecuentes las quejas vecinales en la calle y en las redes sociales por la evidente merma en el servicio: de tres facultativos se pasó a la mitad, uno a jornada completa y otro a media. En octubre hubo una primera concentración para pedir soluciones y en la tarde del lunes ha vuelto a haber otra a las puertas del Hospital de Alta Resolución lojeño, en cuyas instalaciones también están las consultas de Atención Primaria y Pediatría.

«Creemos que hay un servicio deficiente para la población infantil de la ciudad, de unos 3.000 niños. Los tiempos de espera son de 3 o 4 días y el mismo pediatra es el que sale a pedanías y a atender casos urgentes, por no hablar de que no hay pediatría de Urgencias habiendo un espacio para ello en el Hospital», manifestaba Conchi Pérez en representación del grupo de vecinos.

Este colectivo no organizado ha recogido más de 3.000 firmas y puso en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz la situación. Además, la corporación municipal viene pidiendo mensualmente desde el pleno del Ayuntamiento una solución para esta situación. «Pero siguen diciendo que no hay pediatras en la bolsa. Y creemos que no es una respuesta teniendo en cuenta el problema», dicen visiblemente molestos y conscientes de la sobrecarga laboral que soportan las dos personas que atienden el servicio actualmente.

Por su parte, la Delegación de Salud de la Junta asegura que «se está trabajando para ocupar cuanto antes la plaza que ha quedado sin cubrir tras una jubilación». Según fuentes de la delegación, «el problema se ha complicado porque, al evidente déficit actual de especialistas, se ha sumado que el profesional interino que iba a cubrir la plaza del pediatra jubilado se encuentra actualmente de baja, con lo cual el proceso se ha ralentizado», indican a Ideal.

Entre tanto, los vecinos -acompañados por el alcalde, Joaquín Camacho, el portavoz municipal del PSOE, Gonzalo Vázquez, y otros concejales y representantes políticos- adelantan que seguirán «luchando porque es un problema muy importante. La salud está por encima de todo», afirman, también sorprendidos por la escasa presencia de personas en la concentración, en la que hubo poco más de 40 personas. «Si la situación se agrava, seguiremos manifestándonos, esta vez ante la Delegación», anuncia este grupo de familia.