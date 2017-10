Obras del AVE por Loja Los vecinos reclaman que se mantenga el paso actual hasta que esté lista la pasarela de La Estación FOTOS: J.M.M. Según los vecinos, los técnicos de la obra del AVE aseguran que lo mantendrán abierto entre las 8 de la tarde y las 9 de la mañana, pero los afectados han registrado en el Ayuntamiento firmas pidiendo que esté abierto permanentemente N.J.G. Loja Lunes, 30 octubre 2017, 17:14

Desde que el pasado viernes se supo que se iba a cerrar el paso peatonal provisional que aún quedaba en el antiguo paso a nivel de La Estación, algunos vecinos de la zona están inquietos y preocupados. No quieren que, como consecuencia de las obras de la Línea de Alta Velocidad por Loja, se cierre el paso que queda abierto hasta que no esté lista la pasarela peatonal elevada, que se prevé construir en la zona, como el propio alcalde, Joaquín Camacho, anunció también este fin de semana.

Según la nota de prensa del Consistorio, que alegó para la retirada del paso subterráneo previsto, en noviembre comenzará la obra que construirá la pasarela superior que sustituye a ese pasadizo bajo tierra -muy criticado desde que se conoció el proyecto por los vecinos y por 'AVE sí, pero no así'-. Tanto la nota municipal como la información que han proporcionado los técnicos de ADIF a los vecinos apuntan a que el paso actual se cerrará durante el día y se abrirá en horario nocturno. Concretamente "a partir de las 7 o las 8 de la tarde y hasta las 9 de la mañana, para facilitar a los vecinos ir al colegio o al médico", explican los afectados, a los que no les convence esta medida.

"Pedimos que no se corte el paso peatonal actual -que está en el antiguo paso a nivel- hasta que no esté terminado el paso superior previsto en la zona. Cuando esté la pasarela, que cierren éste", indican los vecinos, que han registrado un escrito "con más de 270 firmas", aseguran, pidiendo el mantenimiento del pasaje existente hasta que no esté terminado el definitivo. La pasarela elevada podría tardar en hacerse 45 días según fuentes próximas a la obra. "Hay mucha gente mayor sin poder pasar, personas con carros que no pueden usar el abierto para coches. Es lo único que queremos; que mantengan éste hasta que el otro esté listo", reiteran, al tiempo que dicen no entender "cómo los vehículos tienen más prioridad que los peatones".

"Se ha pedido sólo que se haga la pasarela antes que se cierre el paso sobre la vía. Entendemos que es una petición razonable", concluye el portavoz de 'AVE sí pero no así', Gonzalo Vázquez.