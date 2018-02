Vecinos de los Jardines de Narváez reclaman un puente más ancho sobre la vía del AVE FOTOS JORGE MARTÍNEZ MAROTO Este viaducto de Loja, aún más estrecho que antes por las protecciones que requiere la Alta Velocidad, apenas puede ser atravesado por camiones y vehículos agrícolas NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Miércoles, 7 febrero 2018, 19:12

Los vecinos de los Jardines de Narváez, en Loja, no están contentos con lo que la obra del AVE ha hecho del puente que pasa sobre la vía. "Nuestra esperanza era que el viaducto, que ya de por sí era pequeño, se hiciera nuevo o mejorara, no que se estrechara", explica José Muñoz, representante de los vecinos. Él, como otros muchos residentes en esta zona del municipio, se reunían hoy para presionar y pedir una solución a un paso obligado para todos ellos y que, con sus 3,30 metros de anchura, apenas permite el paso de los muchos camiones y vehícolas agrícolas que lo atraviesan cada día.

El equipo de IDEAL lo ha podido presenciar de hecho en el rato que acompañó a este colectivo. El puente lo atraviesan medio centenar de vehículos en una hora y la mayoría de ellos son tractores, segadoras, camiones de gran tonelaje, que van a las zonas de cultivo cercanas a recoger productos del campo. De hecho, ya ha habido varios incidentes e incluso fue necesaria la actuación de la Guardia Civil cuando un camión se quedó atascado en mitad del puente. "Llevamos año y medio con esto, desde que se recogieron firmas de vecinos para pedir una solución", comenta Muñoz cerca de un pequeño viaducto que, sin embargo, soporta un volumen de tráfico constante y numeroso, tanto de los vecinos con residencia en la zona -unos 200 según el representante vecinal- como de los vehículos agrícolas y camiones de gran tonelaje que operan en las zonas agrícolas de este entorno. "No cabe una cosechadora. Y por eso ya se ha roto la bionda", apuntan algunos vecinos. "Esto es como una carretera y hay varias empresas aquí. La gente está molesta porque corre el riesgo de que un día choque cualquier camión, por un despiste o un leve movimiento, y les cueste el dinero", dicen con la esperanza de que la unión vecinal y la fuerza ejercida por ellos y el Ayuntamiento solucione una situación que viven cada día.

Moción del Ayuntamiento

Por su parte, el alcalde, Joaquín Camacho, asegura que "hacer fuerza" es importante y recuerda que en el pasado pleno se volvió a aprobar por mayoría -con la abstención del PSOE- una moción que pide a ADIF y Fomento un proyecto complementario que actúe allí donde la obra actual no lo ha hecho. Según Camacho, en reuniones con presidencia y dirección de ADIF y con la Delegación del Gobierno en Andalucía, se han planteado mejoras como este puente. "Creemos que Fomento debería actuar en este puente en la línea de ensancharlo porque es muy transitado", indica el primer edil, que también habla de otras actuaciones que se deberían incluir en un proyecto complementario a la presente obra. Son peticiones como un paso peatonal entre La Esperanza y las Peñas o este puente. "Consideramos que lo que ha quedado hecho no es adecuado al tránsito que tiene este vía", afirma Camacho, que reconoce que en el proyecto de ADIF "estaba contemplado lo que hay, la construcción de un puente nuevo no aparece". Por eso lo que pide el Consistorio es que se hagan obras posteriores para mejorar aquellos puntos que no han sido abordados en la obra que aún se realiza, como pudimos comprobar en la propia reunión vecinal, mientras varios operarios trabajaban en la vía inferior.

Y es que, como los vecinos comentan mientras dura su concentración, este viaducto "es de los pocos que no se han tocado en la obra de Loja". Por otro lado, este colectivo vecinal se queja del estado del camino desde Plines hasta los Jardines. Según lo vecinos está previsto que, tras la conclusión del proyecto del AVE, ADIF asfalte el camino, que utilizan también frecuentemente los trabajadores de la obra con camiones y vehículos de trabajo. "Y, si no, que lo haga el Ayuntamiento. Esto está intransitable", concluyen.