«Vamos a tocar un 'rock and roll' en el instituto»

Las clases de Música de estos días en el IES Moraima han estado llenas de preparativos de cara al Festival de Rock del centro, un evento musical protagonizado por los propios alumnos, que han cantado temas míticos del Rock y el Pop internacional. 'Imagine' de John Lennon, 'Zombie' de The Cranberries, 'Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo' de Tequila o el célebre 'The Wall' de Pink Floyd sonaron en el patio del instituto durante casi dos horas. Una buena forma de prepararse para la recta final del curso escolar y recibir el fin de semana.

Un ambiente extraordinario y las voces de estos jóvenes estudiantes convirtieron el centro en un escenario 'amateur' de la mejor música de finales del siglo XX, en este caso con la colaboración en los instrumentos de diversos docentes y estudiantes que se alternaban al bajo, las guitarras, la batería o el piano. A los gritos del «Hey ho! Let's go!» de 'Blitzkrieg Bop', de la conocidísima banda punk Ramones, y de otros muchos temas esenciales, estos adolescentes y jóvenes también han aprendido a valorar una música que ha marcado la reciente historia de muchas generaciones.