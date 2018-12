La última mañana de 2018 deja dos accidentes sin heridos en Loja FOTO CEDIDA POR J.A.A. Uno ha ocurrido en la avenida de Andalucía del casco urbano y otro en la carretera de Ventorros y en ambos casos sólo se ha visto implicado el vehículo siniestrado N.J. Loja Lunes, 31 diciembre 2018, 12:33

La última mañana del año ha sido en Loja accidentada, aunque, afortunadamente, sin graves consecuencias. Se han producido dos accidentes prácticamente a la misma hora, en torno a las 11 horas. Uno ha ocurrido en la avenida de Andalucía, en el casco urbano, donde un vehículo se ha salido de la calzada y ha invadido la mediana sin que haya habido más coches afectados ni provocado heridas de consideración en su ocupante, una conductora. El accidente ha sido atendido por Policía Local y servicios sanitarios.

FOTO CEDIDA POR RUBÉN NÚÑEZ

El siniestro ocurrido en la carretera autonómica de Ventorros de San José ha tenido lugar, según algunos testigos, en la conocida como 'curva del borrego', al pie del Monte Hacho de Loja. Según los testimonios de los conductores que han presenciado el accidente, habrían sido las placas de hielo que se forman en la carretera por las bajas temperaturas las causantes del accidente, de forma que el conductor no ha podido evitar que el coche patinara. El turismo ha chocado contra la montaña y el frontal del chasis ha quedado destrozado, aunque por fortuna no se han visto afectados más vehículos y el ocupante del turismo tampoco ha sufrido heridas importantes al margen de algunas contusiones, ha informado el alcalde pedáneo de Ventorros, José Antonio Arco. Tras este último siniestro, cuya atención ha sido coordinada por el servicio de Emergencias 112, Arco ha vuelto a recordar que «aunque la obra de mejora de la carretera autonómica está contratada, no ha habido ningún movimiento aún de maquinaria». También ha criticado el alcalde ventorreño que «no se están realizando las labores de mantenimiento propias de esta época, cuando es habitual que se formen peligrosas placas de hielo».