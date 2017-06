Movilización en la localidad turística lojeña Riofrío reivindica su trucha, de la que era el principal productor nacional Tras la concentración, hubo una pequeña marcha por el pueblo. / JORGE MARTÍNEZ MAROTO Numerosos vecinos y representantes políticos se han concentrado para pedir la reforma de la ley que impide actividades de todo tipo con esta especie NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Martes, 27 junio 2017, 15:59

Numerosos vecinos de Riofrío, Loja y otras pedanías lojeñas se concentraron esta mañana en la conocida localidad turística para pedir que se reforme la Ley de Biodiversidad, cuya modificación parcial se iba a aprobar la semana pasada en el Congreso pero finalmente se quedó paralizada con los votos en contra de PSOE y Podemos y la abstención de Ciudadanos. La reforma de esta ley, en los términos en los que estaba planteada, hubiera permitido retomar las actividades ligadas a la trucha arco iris, una especie considerada "invasora" por una sentencia del Tribunal Supremo (TS), que prohibió su transporte, comercialización y demás acciones y dio la razón a una petición de varias asociaciones ecologistas respecto a este y otros animales como la carpa o el cangrejo rojo.

Encabezando la movilización de Riofrío estuvo el alcalde pedáneo de la localidad, Alejandro Aguilera, que aseguró que "el 90% de la economía local de la zona depende de la trucha". Por eso, Aguilera, acompañado por representantes políticos del PP y el PSOE, aprovechó la concentración para "pedir que todos los políticos se unan y luchen por esto". La trucha, la marca de Riofrío, es tan importante para la localidad lojeña que a ella estaba ligada el Coto Intensivo de Pesca -visitado a diario por una media de 25 pescadores, según los datos proporcionados-. Ademas, como los propios hosteleros reconocieron, "Riofrío ha sido durante años el principal productor de trucha de España". En este mismo sentido habló Sergio Vallejo, gerente del Grupo Riofrío. "Se ha perdido la pesca. Esperamos que se llegue al entendimiento entre todos", se mostró esperanzado.

Por su parte, el parlamentario andaluz del PSOE, Miguel Castellano, recordó que la cámara andaluza ya aprobó una iniciativa parlamentaria para permitir la repoblación con este tipo de animales, "una especie naturalizada que es posible defender, pero con acuerdos bien hechos para que no haya nuevos recursos ni sentencias que tumben modificaciones. Creo que nos vamos a poner de acuerdo", explicó el representante socialista. Por contra, el alcalde lojeño, el 'popular' Joaquín Camacho, volvió a mostrar su "indignación por lo que pasó en el Congreso, después de creer que la modificación estaba consensuada y se iba a aprobar". "El apoyo del PSOE y el PP a este y otros temas se tiene que notar en el Congreso de los Diputados, porque si se hubiera aprobado no estaríamos aquí", recalcó el regidor, que anunció su intención de "reunirse en los próximos días con diputados nacionales del partido para intentar solucionar el problema".

El pez del anejo lojeño es clave en la pesca deportiva de la localidad y uno de los alicientes si duda del sector turístico de este bonito núcleo rural. Los hosteleros y vecinos consideran que "la sentencia no tiene sentido puesto que biológicamente ha quedado demostrado que la trucha no puede reproducirse en la naturaleza y por tanto no debe considerarse invasora". De hecho, la presencia de la trucha arco iris en Riofrío se debe a acciones de repoblación periódica. "Sin la trucha el río está muerto", insistieron en la reivindicación.