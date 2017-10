El PP reprocha a la Junta "su maltrato a Loja" por la "falta de inversiones" El presidente 'popular' y alcalde lojeño, Joaquín Camacho, asegura que el gobierno andaluz "lleva años sin dedicar presupuesto a la ciudad" y habla de "promesas incumplidas como la carretera de Ventorros, sin hacer catorce años después" N.J.G. Loja Martes, 17 octubre 2017, 19:14

El PP lojeño y granadino ha criticado los Presupuestos Autonómicos que comenzarán a debatirse la próxima semana en el Parlamento Andaluz. Según el presidente del PP local y alcalde de Loja, Joaquín Camacho, "la Junta promete dinero pero después no llega", algo que el primer edil calificó de "engaño y manipulación", para después referirse a proyectos como la mejora de la carretera de Ventorros de San José, incluida en los presupuestos previstos para el próximo año pero "que sigue sin estar hecha tras 14 años de promesas incumplidas", destacó el máximo representante del partido en la ciudad. "Se dijo que en 2017 ya había presupuesto pero los 6 millones de euros no sabemos en qué se han gastado. No sabemos por qué se prevén y no se ejecutan, pero se seguirá reclamando y en esta legislatura tiene que estar hecha por justicia", aseguró Camacho.

El regidor lojeño habló también de otros proyectos que llevan años planteados en el municipio, como la estación de autobuses, para la que, tras quedar descartada su ubicación inicial, el Ayuntamiento ha planteado a la Consejería de Fomento su ejecución en el Mantillo. "Un año después, la Junta no ha respondido. Por eso el compromico autonómico con Loja no es creíble. Lo mismo que ocurre con la Ronda Norte y su replanteamiento en el tercer puente", valoró el presidente del PP, que se refirió a la "falta de voluntad política" para referirse a obras de mucha menor inversión, como las rotondas de Fuente Santa y la avenida de España, "también sin hacer".

Tras referirse a las obras, Camacho también mencionó otras cuestiones vinculadas al presupuesto andaluz. "Llevamos años sin talleres de empleo o escuelas-taller, pero por el contrario el Ayuntamiento hace inversiones en carreteras y caminos de la Junta", recalcó, para luego referirse a la congelación en la Patrica, la Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma que la Junta traspasa a los municipios. "Tampoco se cree la financiación local, incumpliendo su normativa, que preveía un aumento del 5% en el dinero destinado a los ayuntamientos", reprochó el regidor.

Rotondas y estación de autobuses

Por su parte, el parlamentario popular Juan Ramón Ferreira calificó de "positivo en principio" el acuerdo alcanzado por PSOE y Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos, "pero la realidad es que no atiende las necesidades de los andaluces", consideró. "Es un catálogo de promesas eternas que no se cumplen; son los presupuestos de siempre con partidas genéricas, no provincializadas y con dinero que no sabemos a qué va", argumentó. "Además, en la comarca de Loja el apoyo es nulo. Loja está maltratada y olvidada por la Junta de Andalucía", valoró, para después explicar que las enmiendas del Partido Popular incluirán algunos de estos proyectos sin comenzar en Loja.

Por último, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Joaquín Ordóñez, criticó al gobierno andaluz por "tratar a los lojeños como andaluces de segunda". "Llevamos casi una década sin que lleguen inversiones de la Junta. No llega la Estación de Autobuses, ni las rotondas, ni el tercer puente ni obras en depuración de aguas", concluyó.