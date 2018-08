Un refugio de cariño en la 'Sierra de Loja' FOTOS N.J.G. El Centro de Atención a la Discapacidad cuenta en su centro con un pequeño 'arca de Noé' que ahora también acoge temporalmente a cachorros que buscan hogar NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Miércoles, 1 agosto 2018, 21:08

El Centro de Atención a la Discapacidad 'Sierra de Loja' no deja de emprender iniciativas para hacer enriquecedores e interesantes los días de las decenas de jóvenes y adultos que pasan aquí su tiempo. En la zona exterior del centro, propiedad del Ayuntamiento lojeño y gestionado por el grupo Alfaguara, residentes y trabajadores han creado un espacio de esparcimiento perfecto para pasar largas horas aprendiendo y criando seres vivos. Además de un coqueto huerto, los soportales del edificio acogen áreas para patos, gallinas, gallos, conejos y hasta una especie de ave de granja que aún nadie ha atinado a reconocer. «Es muy rara, no sabemos todavía lo que es», explican los jóvenes, que, a esta altura de la tarde, todavía no intuyen lo que está por llegar.

Y por fin entran en el recinto los nuevos compañeros: Bambám, Bimbo y Pepón, tres pequeños podencos de la misma camada que, desde ahora, serán acogidos temporalmente por el centro. Colabora así la residencia con la asociación SOS Animalicos Loja que, como publicó recientemente Ideal, está saturada por la deuda que soporta para atender los casos de animales abandonados y, además, necesita con urgencia casas de acogida y adopción.

Según el gerente del Grupo Alfaguara Álvaro Morales, el centro quiere así poner su granito de arena con la labor de esta asociación, que actualmente tenía a estos tres hermanos en una residencia canina de Moraleda de Zafayona. «Nosotros nos haremos cargo de todos sus gastos veterinarios y aquí estaremos pendientes de ellos todo el tiempo», comenta Morales, que puntualiza que también SOS Animalicos se ha comprometido a colaborar semanalmente con la limpieza del espacio donde vivirán estos cachorros. Los jóvenes y adultos de la residencia están entusiasmados con estos pequeños y, aunque saben que sólo vivirán con ellos temporalmente, aseguran que les darán todo el cariño, arrumacos y juegos que puedan. Son los nuevos 'inquilinos' de este pequeño 'arca de Noé', este refugio de cariño animal que tiene el centro desde hace tiempo.

La colaboración del Grupo Alfaguara con SOS Animalicos continuará en el tiempo porque, tras Bambám, Bimbo y Pepón, serán acogidos otros perros que esperan la oportunidad de encontrar un hogar definitivo. Además, harán donaciones periódicas de pienso a la asociación, que ha atendido desde 2014 unos 1.500 casos, gestionado decenas de casas de acogida temporal y logrado casi 500 adopciones con contrato y seguimiento. «Para ellos, cuidar a los perros, hacerse responsables de ellos, de su crianza, es una actividad magnífica y estimuladora», aseguran los técnicos del centro de atención a la discapacidad. Y lo positivo de esta colaboración es recíproco, porque SOS Animalicos sigue necesitando toda la ayuda posible y aquí ha encontrado un nuevo aliado. «Esperamos que otros centros o residencias crean en este tipo de iniciativas, que son buenas para todos», insisten desde el Grupo Alfaguara.