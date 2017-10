La Real Feria de Ganado de Loja muestra el futuro del sector con la oveja 'rabúa' como protagonista IMAGEN DE LA PASADA EDICIÓN. / FOTOS JORGE MARTÍNEZ Del 20 al 22 de octubre, el pabellón Alfeia se llena con 250 ejemplares, cocina en directo, talleres tradicionales, conferencias y 40 stands del sector agroganadero comarcal y provincial NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Miércoles, 11 octubre 2017, 18:47

La oveja lojeña, la 'rabúa', es un ejemplo de la pujanza que aún hoy tiene la ganadería extensiva y ecológica. La Raza Ovina Lojeña, su asociación de criadores y su cooperativa Covecol llevan años luchando para que no sólo no se pierda una de las profesiones y uno de los sectores más importantes en el medio rural sino también para que no desaparezcan las pecualiaridades de esta raza autóctona -singular morfológicamente y con una carne especialmente valiosa-. Por eso la X edición de la Real Feria de Ganado de Loja, que se celebrará el fin de semana del 20 al 22 de octubre en el Pabellón Alfeia, vuelve a dar protagonismo a esta oveja, que predominará entre los más de 250 ejemplares expuestos, junto a las razas ovina segureña y montesina.

Para esta edición se ha preparado un amplio programa para una feria “que poco a poco va consiguiendo más prestigo”, considera Teresa Delgado, concejala de Medio Ambiente y Agricultura. La edil subraya de hecho el apoyo del Ayuntamiento al sector ganadero “para que la oveja lojeña sea conocida y reconocida en todo el país”.

La Feria de Ganado incluye durante tres días charlas divulgativas, encuentros sectoriales, venta y exposición de maquinaria agrícola, ecomercado, puestos, talleres, degustaciones y concursos, además de la III Feria Agroganadera Ecológica. Para Juan Antonio Moreno, presidente de la Asociación de la Raza Ovina Lojeña, el evento es tan importante como cualquier gran feria “e incide en temas tan sensibles como el cambio climático o la salud”. A juicio de Moreno, cuya asociación organiza la feria junto al área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, la sociedad lojeña se puede sentir “orgullosa” porque puede disfrutar de un ganado que se cría en la Sierra “gracias a ganaderos que mantienen vivo el ecosistema, algo que en otros lugares ya no ocurre”.

Desde la asociación y su cooperativa, Covecol, consideran que el cordero ecológico puede "dar muchas alegrías en el futuro, garantizando el relevo generacional, aún con las trabas administrativas que soportan los ganaderos hoy día”. El Ayuntamiento de Loja apoya la feria con más de 15.000 euros, "que vienen a potenciar el sector agroganadero de la comarca, un ejemplo de desarrollo de la ciudad”, asegura por su parte el alcalde lojeño, Joaquín Camacho, que recalca "la calidad de los productos" de Loja y especialmente de su Sierra.

Talleres y 'showcooking'

El viernes la feria se dedica a las jornadas técnicas ganaderas y agrícolas con ponentes como la doctora en Ciencias Biológicas Ana Belén Robles o el profesor Cecilio Barba, que hablará sobre las ventajas de la raza ovina lojeña y su sistema de explotación ante un escenario futuro de cambio climático. También habrá una jornada práctica de elaboración de abonos orgánicos y se presenatará el IV catálogo de sementales de la raza ovina lojeña.

Ya en la jornada del sábado, tras la inauguración oficial de la Feria, se podrá ver una exposición de maquinaria agrícola, con tractores, remolques, vibros y aperos. También se celebrará el II Campeonato de Tirachinas Ciudad de Loja, un taller de lana ecológica impartido por Sian Huertas y la ya habitual demostración de esquila a tijera y a máquina. Por otro lado, habrá lugar para el 'showcooking', la cocina en directo, que mostrará la elaboración de recetas de cordero ecológico dentro del 'Espacio gastronómico para jóvenes chefs andaluces', con cocineros como Victoria Tango.

Un espectáculo de baile flamenco a caballo, el IX Concurso Nacional Morfológico de la Raza Ovina Lojeña y un concierto de copla cierran la segunda jornada, acompañada como siempre por las actividades continuas en el pabellón Alfeia. Allí se reunirán 40 stands, con productos artesanos y ecológicos, como quesos, embutidos, pastelería o cerveza, además de una decena de talleres tradicionales.

Completará la agenda del domingo un taller de elaboración de cerveza artesanal-ecológica, un concurso de habilidades de tractoristas, un taller de 'Corte y Análisis Sensorial de jamón de cordero' y una demostración de la Unidad Canina Especializada (UCE) en la detección de cebos envenenados.

La Feria de Ganado de Loja está organizada por el Ayuntamiento de Loja y la Asociación de Criadores de la Raza Ovina Lojeña y cuenta con la colaboración de la Asociación del Poniente Granadino, la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura.