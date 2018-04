Semana del Libro en Loja La ratita presumida también dice «no es no» FOTOS JORGE MARTÍNEZ MAROTO Alumnos de Infantil del CEIP Elena Martín Vivaldi y de 2º de la ESO del IES Virgen de la Caridad, en Loja, ponen en escena una versión diferente de este cuento popular N.J.G. Loja Jueves, 26 abril 2018, 18:47

Precisamente la mañana en que se ha dado a conocer una sentencia no exenta de polémica por el mediático juicio del caso de 'La Manada', los escolares de dos centros lojeños se han subido al escenario para representar dos versiones del cuento 'La ratita presumida'. Los más pequeños, de Educación Infantil del CEIP Elena Martín Vivaldi, han protagonizado una breve escenificación del cuento popular, con su ratoncita con lazo de color rojo, coqueta, en busca del mejor 'pretendiente', que finalmente fue el ratón, como cualquiera que haya escuchado o leído la narración sabe.

Pero, para celebrar el pasado día del libro, la actividad organizada por el citado colegio y el IES Virgen de la Caridad -y coordinada por las docentes Toñi Ramírez y Nuria Ortiz- ha dado un paso más allá. Porque los escolares de 2º de ESO, con entre 13 y 14 años, han preferido ofrecer otra versión bien distinta de este personaje. Y la ratita presumida presentada por estos jóvenes ha dicho «No. No es no» al intento de alguno de sus 'animales' ligones por conseguir sus objetivos. También «ha pasado» de tener que buscar pareja o casarse para «sentirse realizada». Y, sencillamente, ha conocido a muchas personas -animalillos del bosque en la obra- con los que ella podrá decidir si quiere o no estar, cuándo y porqué, sea sí o sea no. Entre escena y escena, baile y música con mucho mensaje amenizaban una 'Ratita Presumida' que también quiere romper con su historia y concienciar desde la infancia sobre la libertad de decisión de todos, hombres y mujeres.