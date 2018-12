El PSOE tilda de «ineficaz» al gobierno lojeño por «la pérdida de 5 millones de euros» de fondos europeos Gonzalo Vázquez asegura que «el gobierno local del PP no presentó alegaciones tras ser excluida en la primera convocatoria» de los DUSI y la concejala de Desarrollo, Paloma Gallego, afirma que sí se hicieron y se mantuvieron reuniones con la Dirección General de Fondos Europeos REDACCIÓN LOJA Miércoles, 26 diciembre 2018, 21:26

El PSOE de Loja calificó al gobierno local del PP de «ineficaz e irresponsable» después de que el municipio no haya sido admitido en la resolución definitiva de las líneas financiación de los fondos europeos DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integrado), un programa que, de haber sido confirmado, hubiera supuesto para la ciudad «5 millones de euros que de esta forma se han perdido», recalcó el portavoz municipal socialista y secretario general del PSOE, Gonzalo Vázquez. «Otras localidades como Maracena o Armilla, que también quedaron excluidas en una primera fase, sí han entrado tras presentar alegaciones. No se trata de una lotería sino de algo que no se ha trabajado bien», valoró por su parte José Repiso, miembro de la ejecutiva socialista.

Según Vázquez, «el Ayuntamiento de Loja no ha presentado alegaciones tras no ser admitido su proyecto en primera convocatoria», reprochó al gobierno lojeño del PP y al alcalde, Joaquín Camacho. El secretario general del PSOE también fue crítico con «los 17.000 euros gastados en un proyeto que no ha redundado en la ciudadanía», comentó Vázquez, con la resolución publicada en el BOE del 18 de diciembre.

«Trabajo durante meses» y alegaciones, según el gobierno local

Por su parte, la concejala de Desarrollo, Paloma Gallego, destacó «el trabajo que durante meses se hizo en la elaboración de este proyecto» y aseguró que «se presentaron modificaciones« e »incluso se mantuvieron reuniones con la directora general de Fondos Europeos del Gobierno de España«. Gallego indicó asimismo que «la resolución de estos fondos fue hace tiempo, pero es ahora cuando la oposición lo critica».