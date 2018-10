El PSOE desmiente al alcalde y asegura que Cultura «no está en contra» del asfaltado en algunos puntos del centro lojeño El portavoz socialista, Gonzalo Vázquez, afirma que «los adoquines no son el problema del casco histórico, sino la falta de iniciativa del equipo de gobierno del PP» IDEAL Loja Jueves, 25 octubre 2018, 18:37

El secretario del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Gonzalo Vázquez, ha replicado al alcalde de Loja, Joaquín Camacho, que «lo que está enterrando al casco histórico es la falta de actividad comercial e iniciativa del equipo de gobierno del PP por revitalizar esta zona de la ciudad», indica en una nota de prensa.

El dirigente socialista ha criticado la actitud irresponsable del equipo del gobierno del PP al culpar una vez más a la Junta de Andalucía de todos los problemas del municipio. «El principal problema de Loja es que tiene un alcalde que se ha dado por vencido y no tiene iniciativas ni interés en mejorar el municipio. De ahí que busque continuamente la confrontación y crispación con cualquier otra administración que no sea de su signo político. El problema –añade- no es la Junta de Andalucía sino el PSOE que gobierna» ha afirmado.

De esta forma, Vázquez ha querido corregir las declaraciones de Camacho y de su concejal de Urbanismo al criticar, estos últimos, lo que ellos entienden por negativa sobre la corrección que Cultura ha hecho a la propuesta municipal de sustituir el adoquinado por asfalto en algunos puntos del casco histórico.

En este sentido, el secretario de los socialistas lojeños ha insistido en que la falta de mantenimiento del adoquinado por parte del Ayuntamiento de Loja en estos 7 años ha empeorado considerablemente el tránsito por esta zona. «Es como si me compro una casa y a lo largo de los años no le hago ninguna reforma» ha puesto como ejemplo Vázquez.

Según los socialistas, el informe de la Delegación de Cultura no impide el asfaltado en determinados puntos del casco histórico, siempre y cuando se demuestre que el deterioro esté causado por la intensidad del tráfico, sino que emplaza al Ayuntamiento a que modifique la propuesta planteada de acuerdo a las observaciones de ésta. «El equipo de gobierno lejos de subsanar la documentación se ha limitado a desestimar su propuesta de solución mixta de adoquín y asfalto y echar la culpa a la Junta» y añade: «Los lojeños ya estamos acostumbrados a la nefasta gestión del PP en el Ayuntamiento en el que se devuelven más subvenciones y paralizan más proyectos que iniciativas se impulsan», concluye.