El proyecto 'Ver para Crecer' garantiza la salud visual de 80 lojeños con pocos recursos fotos JORGE MARTÍNEZ MAROTO El programa de la Fundación Cione Ruta de la Luz llega por primera vez a una localidad media, en este caso de la mano de Cruz Roja Loja y la óptica Marivi Ruiz NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Jueves, 10 mayo 2018, 19:02

Durante toda una jornada, 80 lojeños que no lo tienen fácil para comprarse unas gafas han pasado por el Centro de Atención a la Infancia 'El Pinar' de Cruz Roja. El proyecto 'Ver es crecer' de la fundación Cione Ruta de la Luz -sustentada por la colaboración de los propios ópticos- ha llegado por primera vez a una localidad media como Loja para revisar la vista y facilitar lentes a personas que lo necesitan pero que no pueden hacer frente al importante gasto que supone adquirir unas gafas. «El primer caso que hemos tenido ya ha sido impactante. Una mujer que con sus gafas actuales apenas tiene un 20% de visión y que, cuando tenga unas lentes nuevas, podrá recuperar el 100%», explica Marivi Ruiz, la óptica lojeña que colabora con esta fundación y que ha impulsado que la iniciativa -que se realiza en diferentes países y continentes- llegue hasta Loja.

Como indica Sara Calero, la gerente de la fundación, el programa estuvo en Granada capital hace tiempo y es habitual que colabore con colectivos y asociaciones de capitales y grandes ciudades, pero no tanto en municipios más pequeños. Por eso, como indica el presidente de Cruz Roja Loja, Ramón Soler, «el programa es precioso, es fabuloso para las familias y, sobre todo, los niños de El Pinar». Unos 60 menores han pasado por la revisión de un grupo voluntario de ópticos que garantizan la salud visual de estos pequeños, entre los que es muy habitual el llamado 'ojo vago', un problema que supone una pérdida de visión significativa y que requiere un tratamiento rápido.

El programa cubre así una necesidad cotidiana en muchos hogares que, sin embargo, «representa un verdadero mundo para familias con pocos recursos económicos», comenta Soler, consciente como la fundación Cione Ruta de la Luz de que son muchas las personas que aparcan o descartan este gasto ante cuestiones más urgentes, como pagar la luz o comer. «Para un óptico es fundamental cuidar la salud visual y por eso me parecía interesante colaborar con la fundación de esta forma, en mi ciudad», asegura Marivi Ruiz, que, como otros muchos ópticos en el mundo, ayuda de esta forma a que los que no lo tienen fácil puedan ver.

Como indican desde la organización, el programa facilita monturas y lentes completamente actuales a las personas beneficiarias, «en una manera de dignificar una acción que sólo pretende ayudar, no estigmatizar». «Queremos que se sientan igual que cualquier persona que va a elegir su gafa en una óptica», cuentan desde el programa, que se compromete a dar continuidad a esta acción cada cierto tiempo.

Con esta iniciativa, 'Ver para crecer' cumplirá su vigésimo segunda campaña en España desde su puesta en marcha, en junio de 2015. El proyecto se apoya en la capacidad tecnológica de la iniciativa 'Vision For Life', de Essilor, y en la experiencia en materia de cooperación de la Fundación Cione Ruta de la Luz. Su objetivo es revisar la vista de personas en riesgo de exclusión, de manera que quienes necesitan unas gafas porque su situación coyuntural no les permite costeárselas, las reciben nuevas, hechas ex profeso para su graduación actual, y de forma gratuita. 'Ver para Crecer' se apoya en profesionales de los servicios sociales de diferentes ONGs y fundaciones. Hasta la fecha, la iniciativa ha revisado la vista de 2.000 personas en toda España.