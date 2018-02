Los premios Ibn Al-Jatib destacan el esfuerzo y la constancia de dos lojeños ejemplares

El esfuerzo, la constancia, el trabajo, la superación, el compromiso. Son algunos de los valores que representan y forman parte de la vida de los dos premiados de esta edición de los premios Ibn al-Jatib: la conocida 'coach' vocal y artista de conocidos musicales Mamen Márquez y el polifacético y comprometido Andrés Ortiz.

De mano de la diputada provincial de Cultura, Fátima Gómez, recibió Márquez el perfil de Ibn al-Jatib. Mamen es Licenciada en Estill Voice Training (CMT) y especialista en Patologías de la Voz y el Habla, en Rehabilitación de la Voz y en Terapia vocal. La directora vocal de Operación Triunfo es profesora en la Escuela de Arte Dramático Cristina Rota (Madrid) y profesora de técnica vocal y canto en el Institute of Arts de Sitges, entre otros centros. También ha participado en producciones musicales como 'Hoy no me puedo levantar', 'Peter Pan', 'Jesucristo superstar', 'Los Miserables' y 'Mamma Mía'. La premiada dijo sentirse "muy afortunada" de tener un pueblo que le apoya "y sigue tanto". "Gracias por creer que yo merezco este premio", comentó emocionada tras agradecer a su familia y a su madre en particular su apoyo incondicional "en la lucha en una profesión bonita pero muy dura". "Este premio está dedicado a ella", recalcó mirando a su madre María del Carmen Romero, fundadora de la Coral Polifónica de Loja y también premio Ibn al-Jatib en años anteriores.

En común con Andrés Ortiz, el otro premiado, mucho: esfuerzo, constancia y superación personal y humana. Este jefe de cocina de profesión, se ha convertido en uno de los vecinos más queridos y conocidos de Loja. Artista autodidacta, autor de varias obras, poeta, ganador de varios premios literarios, voluntario desde hace 40 años de Cruz Roja, presidente del Centro de Participación Activa del barrio Alto lojeño, colaborador de varias oenegés y miembro de sus directivas... Ortiz ha dado y da sobrados motivos para recibir un premio a la cultura, la implicación y el activismo social como el que representa Ibn al-Jatib. Sin olvidar nunca sus 'raíces', también presente en las palabras de Ortiz estuvo su familia. Muy especialmente sus padres, porque le enseñaron "que el trabajo dignifica", y su mujer Carmen Cuesta, el pilar de su vida junto a sus hijos Andrés, Carmen y Antonio Jesús. Andrés Ortiz recogió su galardón de manos del alcalde, Joaquín Camacho, y lo hizo este apreciado lojeño con esa "lealtad de corazón" y "humildad" que le hicieron dar mil gracias."Pensad que siempre hay personas que merecen lo que tú", apostilló antes de despedirse con dos bonitas poesías, una propia y otra de al-Jatib.

Tanto la diputada y vicepresidenta de la Fundación, Fátima Gómez, como el alcalde lojeño y presidente del órganismo cultural, Joaquín Camacho, destacaron la labor de las personas premiadas en cada edición. "La Fundación está al servicio de la cultura, de los ciudadanos, para que éstos sean los protagonistas".

Con una especial interpretación del tema 'City of stars' del film 'La la Land', sorprendió la Coral Polifónica de Loja a la que fuera parte del grupo, Mamen Márquez. Un punto y final musical y emotivo para una gala repleta de sensibilidad y sencillez.