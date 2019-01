'Playback' contra el cáncer en Loja

Ver sobre el escenario a Marimati Pérez, Maruchi Quintana y Anita Ávila interpretando el veraniego tema de 'Las Ketchup', a Gonzalo Vázquez ponerse en la piel de Miguel Ríos o a Joaquín Camacho 'enfundarse' en Nino Bravo es, sin duda, una forma diferente de colaborar en la lucha contra el cáncer. Por segundo año consecutivo, el Auditorio Adolfo Suárez de Loja ha acogido la Gala Benéfica a favor de la AECC, que ya consiguió recaudar el pasado año 10.000 euros con esta actividad.

Como ya la primera edición fue todo un éxito, la segunda no se ha quedado corta y más de 2.000 personas han pasado por las butacas de la sala en las cuatro sesiones que este fin de semana ha ofrecido un plantel de 'artistas' formado por jóvenes bailarinas, actores y figurantes que han hecho posible hasta 16 actuaciones en las que el humor y, en muchos casos, la ambientación y caracterización ha alcanzado una calidad indudable.

Paloma Gallego y Mª Jesús Maldonado por las 'Azúcar Moreno', Néstor Torres y el atemporal 'Amante bandido' de Miguel Bosé, Carlos Molina y compañía con el 'I want to break free' de los míticos Queen o la espectacular coreografía y escenificación del 'Run the world' de Beyonce, a cargo de Jessica Rodríguez y su cuerpo de baile fueron algunos de los muchos momentos que, a lo largo de más de dos horas, brindaron los colaboradores de esta gala. Detrás de ella, meses de ensayos y la coordinación de Jessica, así como una actuación conjunta del 'We go together' de la película 'Grease', que juntó sobre las tablas al medio centenar largo de colaboradores de esta actividad benéfica, presentada por Molina y Matilde Ortiz y, sin duda, muy diferente a otras.