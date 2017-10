'Ave sí, pero no así' pide que la obra de Loja garantice los pasos vecinales de siempre La asociación insiste en que se retome "ya" la Variante Sur de Loja "antes de que se pierdan los fondos europeos previstos para su financiación" N.J.G. LOJA Viernes, 20 octubre 2017, 19:45

La asociación de vecinos lojeños afectados por la Alta Velocidad, 'AVE sí, pero no así', reclama que la obra de la línea en Loja garantice "al menos" los pasos vecinales de siempre. Para el colectivo, "la obra, aún sin terminar, está suponiendo un grave choque desde el punto de vista urbanístico". En este sentido, el presidente de 'AVE sí pero no así’, Gonzalo Vázquez, se refirió al paso subterráneo ya prácticamente terminado y abierto al tráfico rodado. en las inmediaciones del antiguo apeadero de San Francisco, "un paso que apenas permite el tránsito de personas con problemas de movilidad o personas discapacitadas, con una acerado mínimo que obliga a hacer un kilómetro más que con el antiguo paso". Vázquez, que cuestionó que estas obras "cumplan el planeamiento urbanístico del municipio", recordó que el proyecto preveía un paso exclusivamente peatonal, que, a 40 días de la terminación de las obras -según las previsiones del Ministerio-, "no se ha comenzado". También criticó el presidente del colectivo la cercanía de las catenarias de 25.000 voltios al parque y las viviendas de la zona, "que aún ofrecerá un escenario más demoledor, cuando, en las próximas semanas, se levanten las pantallas de hormigón a ambos lados de la vía". La construcción de pasos como el del barrio de La Esperanza o el de la Loma de las Alegrías fueron otros puntos destacados por la asociación, que pide "soluciones inmediatas durante la obra" para "evitar el aislamiento de la ciudad".

En cuanto a la revisión del proyecto de la Variante Sur de Loja -anunciada por el secretario de Estado de Infraestructuras, Manuel Niño, en la última reunión con la Mesa del Ferrocarril- la asociación lojeña muestra su "perplejidad" e "incredulidad" por esta "revisión de un proyecto que lleva hecho y preparado para su licitación desde 2011", matizó Vázquez.

El colectivo, que reiteró una y otra vez su apuesta por la Variante Sur -por las faldas de la Sierra de Loja-, reclamó también que este proyecto no se lleve a cabo en "una segunda fase" sino que, "puesto que está presupuestado según Niño en unos 160 millones de euros, se tramite ya". 'AVE sí pero no así' advierte asimismo que, "de no rescatarse el proyecto en unos meses, se corre el riesgo de perder los fondos europeos previstos aún, que financiarían la obra al 80%", insistió Antonio Campos, de la directiva de de 'AVE sí pero no así'. Según el empresario lojeño, en el encuentro de la asociación con altos funcionarios de la Unión Europea, "se constató que Bruselas no tiene nada que ver con esta obra, que es responsabilidad del Ministerio de Fomento lo mismo que el hecho de que Granada y Loja lleven casi 1.000 días sin tren".

La asociación, que se desmarca de iniciar movilizaciones tan "agresivas" como las llevadas a cabo en Murcia, califica lo invertido en adaptar la vía del siglo XIX para el paso del tren de Alta Velocidad de "despilfarro". "Los ciudadanos no pueden comprender que se malgaste dinero en una obra en la que se han venido denunciando numerosas afecciones y que mantiene a Granada como ciudad de tercera, sin Alta Velocidad", concluyeron.