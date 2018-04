Dos personas resultan heridas leves en un accidente en la A-92 La furgoneta en la que viajaban dio varias vueltas de campana R. I. LOJA Lunes, 2 abril 2018, 08:28

Dos personas han resultado heridas leves como consecuencia de un accidente en la A-92, a la altura de Loja. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112, fue a las 21.20 horas del domingo cuando recibieron el aviso del accidente. Inmediatamente se dio aviso a Guardia Civil, Bomberos, efectivos sanitarios y mantenimiento de carreteras.

Finalmente, los bomberos no tuvieron que actuar al no haber ninguna persona atrapada, aunque los efectivos sanitarios sí que tuvieron que trasladar al hospital de Traumatología a una mujer de 36 años. Su acompañante, del que no han transcendido más datos, no necesitó ingreso hospitalario.