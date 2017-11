Los peña 'Los del Taco' celebra su aniversario con troveros y músicos locales Este fin de semana y el que viene, este colectivo carnavalesco de Loja propone diferentes formatos musicales para demostrar que "en el Carnaval todo se puede utilizar" NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Jueves, 2 noviembre 2017, 18:52

La peña 'Pablo Sola-Los del Taco' cumple diez años como asociación oficial pero en realidad lleva un cuarto de siglo cultivando el Carnaval lojeño, al que han aportado tipos -como 'Ozeilla, la coja'- que, en el recuerdo de todos, casi son símbolos de la fiesta carnavalesca de la ciudad. Por eso este colectivo, del que han salido chirigotas y comparsas varias ininterrumpidamente, ha decidido celebrar sus diez años de vida como peña con una agenda de actividades donde la música es la absoluta protagonista. "No hay carnaval, precisamente porque queremos demostrar que en él todo se puede utilizar y que muchas de nuestras formas musicales y nuestros músicos están ligados de una u otra forma a lo carnavalesco", explicaba Miguel Ramos, el secretario de la asociación.

De hecho habrá tres citas bien distintas pero con un nexo: la música. 'Los del Taco' proponen trovos para la noche del 3 -con jóvenes troveros y 'Los poetas del Genil'-, la actuación de conocidos músicos lojeños para la noche del 4 de noviembre y una velada flamenca para el viernes 10 con Kiki Corpas, conocido guitarrista lojeño y 'carnavalero' de pro. "Los trovos y el carnaval tienen en común poesía, canto y tono humorístico, la música está completamente ligada y muchos de nuestros compositores 'tiran' del flamenco", reiteraba Ramos. Él, como el presidente de la peña José Luque, animaron a los lojeños a participar en los eventos musicales del aniversario y agradecieron al Ayuntamiento lojeño su colaboración en la organización de esta agenda conmemorativa.

Para el concejal de Fiestas y Participación, José Manuel Sánchez, "son actividades donde la participación de la ciudad es fundamental; sabemos que la peña va a atraer a mucha gente", recalcaba el edil, acompañado también por otros miembros del colectivo, como Nuria Ortega y José Béjar. "Nuestra peña está abierta a todos", insistía Luque, que valoraba la situación actual del Carnaval lojeño. "Digamos que no está en el mejor estado de salud. Hay mucha gente implicada. Pero mantener las agrupaciones es complicado; requiere mucho tiempo y dedicación y no siempre es fácil", aseguraba, convencido no obstante de que, con la unión y el trabajo de todos los carnavaleros, será posible seguir impulsando la fiesta.

En este sentido, el alcalde, Joaquín Camacho, se refería al papel que tiene la Comisión de Carnaval, desde la cual se está trabajando para seguir mejorando la fiesta de febrero. "En el corto plazo la antigua sede de la Universidad Popular será un espacio físico para el Carnaval, para que puedan usarlo las agrupaciones y dar una imagen unitaria de todas las personas que trabajan por esta fiesta", garantizaba el primer edil, al tiempo que el presidente de 'Los del Taco' adelantaba que ya hay una agrupación que va a comenzar a ensayar allí para la próxima cita festiva. También hablaba Camacho del libro de la Historia del Carnaval lojeño, propuesto hace tiempo por el PSOE y aprobado por unanimidad en el pleno. "Trabaja en ello la comisión, pero queremos que sea un libro serio y riguroso, no hacer cualquier cosa", matizó.

"Somos cultura"

Los 'Piratas cachondos' del 92, el cuadro flamenco de 'Ozeilla, la coja' en el 96, los talleres infantiles de Carnaval, la comparsa femenina de la peña... son sólo algunas de las muchas aportaciones culturales de estos carnavaleros que, como ellos mismo aseguran, son "cultura". Porque el Carnaval, el 'de calle' o el del concurso, sobre el escenario, lo es. "Hay que dignificar el Carnaval; hay que hacerlo más grande entre todos, participar. Seguimos teniendo mucha ilusión", concluyó el presidente de esta veterana peña en la que tampoco falta juventud.