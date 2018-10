Nueve lojeños podrán disfrutar del campo en su propio huerto ecológico N.J. El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Loja cedía estos días nuevas parcelas de las más de 140 que hay entre Los Caracolares y La Esperanza N.J.G. Loja Lunes, 8 octubre 2018, 17:41

Disfrutar del campo, del cultivo de productos para el autoconsumo, del cuidado de la tierra... es una forma sencilla, saludable y relajante de disfrutar del tiempo libre y, al mismo tiempo, mantenerse en activo tras la jubilación. Ese es precisamente el objetivo del programa de Huertos Sociales que gestiona el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Loja desde hace casi dos décadas. Fue una experiencia pionera en su día y hoy sigue funcionando plenamente, con más parcelas de las que inicialmente se disponían.

«Ahora me puedo entretener cerca de casa. Nací en el campo, así que llevo labrando toda la vida», cuenta Antonio, uno de los nueve vecinos lojeños que han estrenado estos días su huerto ecológico, cedido por el Ayuntamiento de Loja atendiendo, eso sí, a unos requisitos y a un reglamento de uso. Actualmente el Ayuntamiento cuenta con 80 parcelas en La Esperanza y 64 en Los Caracolares, los dos espacios municipales donde se hallan estos huertos ecológicos que ofrece el área de Bienestar Social.

Entre los nuevos 'hortelanos' de estas pequeñas parcelas públicas está Carmen, que admite que, aunque nunca ha trabajado en el campo, le encanta la idea de empezar sus tareas agrícolas. «Me relaja y me gusta mucho. No sé por qué pero me ilusiona», cuenta. Para José, otro lojeño beneficiario, le permitirá «tener una alternativa y un pasatiempo» ahora que está jubilado. «No puedo estar quieto. Me da igual lo que dé el huero. Me ha gustado cultivar siempre», reconoce, entusiasmado con el trozo de tierra que ahora podrá labrar.

La concejala de Bienestar Social, Matilde Ortiz, recordaba con la entrega de estos últimos huertos, que hace poco se aprobó el reglamento de uso de éstos. «El objetivo es facilitar el cultivo de su propios productos y dar una actividad recreativa a muchas personas a través de esta parcela», destacaba la edil, que también indicaba que la espera para los demandantes es larga. «Sí, hay lista de espera», aseguraba. De hecho, cada huerto se ofrece a un nuevo beneficiario cuando el anterior ha renunciado voluntariamente, ya no reúne los requisitos de salud necesarios o ha fallecido. Por eso, los más de 140 huertos municipales están en continuo aprovechamiento.